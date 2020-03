Müllabfuhr mit Problemen: Heimarbeiter parken Zufahrtswege zu

Die Mitarbeiter der Müllabfuhr in Langen und Egelsbach arbeiten auch in der Corona-Krise weiter - eine wichtige Aufgabe.

Die Müllabfuhr in Langen und Egelsbach leistet in der Corona-Krise wichtige Arbeit

und leistet in der wichtige Arbeit Dadurch, dass viele Bürger im Home-Office arbeiten, gibt es Probleme

arbeiten, gibt es Probleme Zahlreiche Autos versperren der Müllabfuhr die Zufahrtswege

Langen/Egelsbach – In der Corona-Krise stehen viele Räder still, die Müllabfuhr ist aber weiterhin zur Stelle, leert im gewohnten Rhythmus die Restmüll-, Bioabfall- und Altpapiertonnen und nimmt die Gelben Säcke mit. „Wir versuchen alles, um den Service aufrechtzuerhalten“, sagt Manfred Pusdrowski, Leiter der Kommunalen Betriebe Langen (KBL). Deren Tochter ALEG (Abfallservice Langen Egelsbach GmbH) ist für die Entsorgung in den beiden Kommunen zuständig.

Müllabfuhr in Langen und Egelsbach: Weiter arbeiten trotz Corona

„Sollte es krankheitsbedingt zu Engpässen kommen, reagieren wir flexibel auf die Situation“, blickt Pusdrowski voraus. Die Abfallwirtschaft sei in diesen Zeiten mehr denn je ein Stützpfeiler der Gesellschaft. Sie leiste einen ausgesprochen wichtigen Beitrag für das öffentliche Leben. Eine geordnete Abfallentsorgung sei aus hygienischen Gründen ein wesentlicher Faktor für das Funktionieren der Infrastruktur. Gemeinsam mit Pusdrowski danken der Langener Bürgermeister Frieder Gebhardt und sein Egelsbacher Amtskollege Tobias Wilbrand allen Mitarbeitern der Müllabfuhr für ihr Engagement. „Die Leute machen einen tollen Job, der mehr denn je unsere Anerkennung verdient.“

Probleme gibt es aktuell durch die gestiegene Zahl von parkenden Autos auf den Straßen. Viele arbeiten zu Hause und sind deshalb nicht mit ihrem Fahrzeug unterwegs, das dann manchmal auch im Kurvenbereich abgestellt wird. Das macht es den Müllfahrzeugen schwer, durchzukommen. Deshalb bitten die ALEG-Mitarbeiter, Kurven freizuhalten und auf eine ausreichende Durchfahrtsbreite für ihre Fahrzeuge zu achten.

Bürgermeister von Langen und Egelsbach appellieren: Abfall vermeiden

Während die Müllabfuhr planmäßig läuft, bleiben die Wertstoffhöfe in Langen und Egelsbach bis auf Weiteres geschlossen. Das bedeutet, dass jetzt niemand in den Entrümplungsmodus verfallen sollte. Sperrmüllanmeldungen werden aktuell nicht angenommen. Überdies entfallen die Sondermüllsammlungen. „Alle sollten jetzt mehr denn je versuchen, Abfall zu vermeiden“, appellieren Gebhardt und Wilbrand. „Das ist nicht nur in dieser schwierigen Phase der richtige Weg, sondern auch für die Zeit danach.“

Wer bei dem momentan schönen Wetter seinen Garten aufräumt, kann den Wertstoffhof ebenfalls nicht in Anspruch nehmen. Die KBL-Verantwortlichen empfehlen: Das anfallende Material im Garten lagern, Beete damit mulchen, temporäre Grünschnitthügel, Kompostplätze oder Hochbeete anlegen und Astschnitt häckseln.

Weiter zur Verfügung stehen die Sammelcontainer für Altglas und Textilien. Die Abfuhr übernehmen KBL-Partnerbetriebe. Wer keine Gelben Säcke mehr zur Hand hat, weil die Ausgabestellen geschlossen sind, kann laut KBL durchsichtige Abfalltüten aus dem Supermarkt verwenden.

ble

Alle Infos zu den Auswirkungen der Corona-Krise im Kreis Offenbach gibt es in unseren News-Ticker.