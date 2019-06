Erk-Schüler widmen Musical mutigen, jungen Weltverbesserern

Mehr als 40 Schülerinnen und Schüler der Chor- und Theater-AG der Ludwig-Erk-Schule zeigten ihr neues Musical-Projekt. In „Knopf aus“ setzten sie sich kritisch mit der Mediennutzung durch Kinder auseinander.

Langen - Die Zweit- bis Viertklässler schrieben nicht nur am Drehbuch mit, sondern studierten auch Gesang, Tanz und Schauspielparts ein. Die Souffleusen aus den vierten Klassen lernten sogar den gesamten Text aller Rollen auswendig. Die Regie und die musikalische Leitung des Musicals hatte Michaela Schneider inne. Eltern und Betreuer halfen beim Bühnenbild, der Dekoration und Technik. Das Musical widmen die Ludwig-Erk-Schüler „Kindern, die den Mut haben, sich für eine bessere Welt einzusetzen“ – und sind damit angesichts der „Fridays for Future“-Bewegung top aktuell. Mit ihrem Stück wollen sie Danke sagen an ihre Altersgenossen, „die sich für eine soziale und gerechte Welt sowie Umweltschutz und gegen Gewalt, Unterdrückung und Terror aussprechen“. jrd