Fischzug um die Jungen im Netz

Fernsehdebatten, Social-Media-Kampagnen und Wahl-O-Mat – unser Mitarbeiter Paul Dieler klickte und guckte sich durch Einiges, bis er seinen Stimmzettel im Wahllokal in Oberlinden einwarf.

Langen - Bundesweit mussten sich rund drei Millionen Erstwähler entscheiden, wo sie auf dem Stimmzettel zur Bundestagswahl ihr Kreuz setzen. Von Paul Dieler

Auch unser 19-jähriger Mitarbeiter Paul Dieler aus Langen hat gestern zum ersten Mal gewählt – und für uns seine Entscheidungsfindung dokumentiert. Das Leben eines Erstwählers ist nicht leicht. Ich bin jung, gucke das Kanzlerduell auf dem Smartphone und informiere mich natürlich ausschließlich im Internet über die Wahl. Dabei versuchten die Parteien alles, um meine Stimme zu bekommen – was wohl an meiner scheinbaren Beeinflussbarkeit als Erstwähler liegt. Denn ich wähle noch nicht alle vier Jahre meine Stammpartei, sondern muss mich fernab vom Schulunterricht ernsthaft mit Politik beschäftigen – manche von uns Erstwählern sogar zum ersten Mal im Leben.

In den Wochen vor der Wahl starteten die PR-Abteilungen und Werbeagenturen der Kandidaten ihren Erstwähler-Fischzug mit dem Schleppnetz durch den Morast der sozialen Medien: von Instagram bis YouTube – überall sind die Parteien und Kandidaten vertreten, um mich als Unentschlossenen von ihren Zielen zu überzeugen. Es ist ist wohl inzwischen bekannt, dass die mit „Kalendersprüchen“ bedruckten Plakatwände längst keine Wahlentscheidung mehr beeinflussen und man als Partei neue Wege gehen muss, um junge Wähler zu erreichen. Wahlwerbung zwischen den Urlaubsbildern der Snapchat-Storys und den Party-Playlists auf dem Musikdienst Spotify hatte auf mich aber eher den gegenteiligen Effekt. Irgendwann schleicht sich zwangsläufig der Eindruck ein, es gäbe keine anderen Themen in der Politik als Migration, soziale Gerechtigkeit und die Legalisierung von Cannabis.

Die richtigen neuen Wege sind aber nicht eine Parteizentrale mit Livestream-Kameras, sondern politische Ziele, die alle Generationen ansprechen und Persönlichkeiten, die sich für die junge Generation interessieren – statt sich mit pseudo-hippen Witzen wie „Sind Sie bei den Jusos? –Nein, ich bin bei Instagram“ ins Abseits zu befördern.

Auch das Info-Programm, das sich gezielt an Neuwähler richtet, ist leider oft genug sehr stark vereinfacht, auf die immer gleichen Themen gedrillt und stellt Entertainment zu sehr in den Vordergrund. Immerhin reicht es manchmal, um bei mir Interesse zu wecken. Ich verstehe, dass es kein leichtes Unterfangen ist, junge Wähler aus ihrer Politikverdrossenheit zu ziehen. Wenn sich aber der Moderator Klaas Heufer-Umlauf auf Pro7 13 Minuten lang bei seinem Parteigenossen Martin Schulz anbiedern darf oder der YouTube-Journalist Tilo Jung auf der Bundespressekonferenz plump Politiker und Journalisten nervt, fällt es mir schwer, nicht selbst in die Verdrossenheit abzurutschen.

Ist es wirklich meine demokratische Pflicht, in Talkshows routinierten Politikern dabei zuzusehen, wie sie sich ihre indoktrinierten Phrasen und Worthülsen an den Kopf werfen – obwohl sie früher teilweise eng zusammengearbeitet haben? Diese Widersprüche nehmen gerade Politik-Neulingen die Lust, sich damit zu beschäftigen. Beim Zuschauer ist jedenfalls ein Mindestmaß an Eigeninitiative gefragt, sich aus den verschiedenen, selten kritischen oder neutralen Positionen, Gegenpositionen und Argumenten ein rundes Bild von der tatsächlichen Lage zu machen.

Besucheransturm auf dem Langener Markt: Bilder Zur Fotostrecke

Laut einer Analyse sind alle Wahlprogramme der größeren Parteien zusammen länger als das Neue Testament. Als ich das gelesen habe, schürte dieser Vergleich bei mir keinerlei Motivation, mir dieses Wahl-Evangelium durchzulesen. Deshalb habe ich – wie so ziemlich jeder in meinem Umfeld – auf den Wahl-O-Mat zurückgegriffen, um mir einen Überblick zu verschaffen. Hintergründe werden dort allerdings nicht erklärt, was zu abenteuerlichen Parteiempfehlungen führen kann, wenn man unbedarft herangeht. Am meisten hat mir die Liste der verschiedenen Partei-Positionen zu den 38 Thesen weitergeholfen, die sich der Nutzer im Anschluss herunterladen kann.

Dass es für die Wahlentscheidung besser ist, hin und wieder eine Zeitung zu lesen statt sich auf Facebook und in Kommentarspalten zu informieren, ist ein offenes Geheimnis. Das Wichtigste bleibt aber – so finde ich–, sich überhaupt zu erkundigen und seine Stimme der Partei mit dem größten gemeinsamen Nenner zu geben. Demokratie ist eben nicht selbstverständlich. Es gibt immer mehr Extremismus und Populismus auf allen Seiten, deren Antworten einfach und daher ideal für politisch Desinteressierte sein sollen. Wählen muss auch, wer gerade im Großen und Ganzen zufrieden ist, sonst bleibt die Mitte leer. Muss es denn immer Schwarz oder Weiß sein? Muss es immer um Unterhaltung gehen? So leicht zu fangen sind wir Erstwähler dann doch nicht.