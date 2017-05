Fachdienst Kinderbetreuung legt Bericht zu Gebühren vor

Langen - Die einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgebühren haben der Stadt vergangenes Jahr Mehreinnahmen von etwa 208.000 Euro beschert. Die Berechnung bedeutet aber sowohl für Verwaltung als auch Kita-Leitungen und Eltern deutlich mehr Aufwand. Von Markus Schaible

Dies geht aus einem ersten Bericht des zuständigen Fachdienstes hervor.

Seit dem 1. August 2015 bestimmt in Langen das Einkommen der Eltern die Höhe der Kinderbetreuungsgebühren. SPD und Grüne hatten die Änderung der Satzung vor knapp zwei Jahren mit ihrer damaligen Mehrheit im Stadtparlament beschlossen. Nachdem damit ein erstes ganzes Kalenderjahr gearbeitet wurde, hat der Fachdienst Kinderbetreuung jetzt nachgerechnet. Gleichzeitig wurde bei Eltern, Kitas und Verwaltungsmitarbeitern nachgefragt, welche Erfahrungen sie mit der neuen Satzung und der geänderten Berechnung gemacht haben (zur den Ergebnissen der Umfrage finden Sie in der aktuellen Printausgabe einen ausführlichen Text).

Der Bericht zeigt: Die einkommensabhängigen Gebühren bescheren allen Beteiligten deutlich mehr Arbeit. Aber sie haben 2016 zumindest für Mehreinnahmen von 208.000 Euro für den städtischen Haushalt gesorgt. Das ist eine Steigerung von knapp 18 Prozent. Vergangenes Jahr standen in der Kinderbetreuung Ausgaben von rund 18,1 Millionen Euro Einnahmen von 5,7 Millionen Euro gegenüber. Die Elternbeiträge decken derzeit knapp 20 Prozent der Kosten. Die Kommunalaufsicht fordert von der Stadt, sich bei ihrer Konsolidierung des Haushalts an den Vorgaben für die Schutzschirm-Kommunen zu orientieren, denen das Land Hilfe gewährt. Anzustreben sei ein Kostendeckungsbeitrag von je einem Drittel (Land, Kommune, Eltern). Allerdings bescheinigt Bürgermeister Frieder Gebhardt (SPD) dem Land, sich selbst nicht an diese Vorgabe zu halten und nur etwa zwölf oder 13 Prozent zu bezahlen.

Dass die Gebührenstaffelung vergangenes Jahr überhaupt zu einer Steigerung der Einnahmen geführt hat, ist auch der Tatsache zu verdanken, dass die Verwaltung entgegen früherer Annahmen doch kein zusätzliches Personal benötigt – und das, obwohl „die Berechnung noch einmal erheblich aufwendiger war als gedacht“, so Fachbereichsleiter Constantin Strelow Castillo. Zur Abarbeitung habe aber auf Erzieherinnen zurückgegriffen werden können, die aufgrund von Schwangerschaft (und der dadurch erhöhten Ansteckungsgefahr) nicht in den Kitas eingesetzt werden dürfen. Dazu kamen Praktikanten. Und der Fachdienst Kinderbetreuung hat seine Sprechzeiten eingeschränkt.

Wie Promis mit Baby um die Welt reisen Zur Fotostrecke

Kompliziert sei die Gebührenberechnung, weil kein standardisiertes Verfahren eingesetzt werden könne, so Strelow Castillo. Wenn die Eltern einen Steuerbescheid vorlegen könnten, gehe es sehr schnell, in manchen Fällen aber dauere es schon mal einen ganzen Vormittag. Berechnet werden müssen die Gebühren dabei angesichts von Unter- und Obergrenze der Staffel nur knapp 40 Prozent der Kinder: Etwa die Hälfte der Eltern verdient weniger als 50.000 Euro, elf Prozent mehr als 130.000 Euro. Dazwischen gibt es keine Abstufung, sondern eine lineare Erhöhung – auch das mache mehr Arbeit, da jeder Einzelfall berechnet werden müsse.

Der Bürgermeister verspricht, dass sich die Verwaltung intensiv mit den Meinungen und Anregungen zur neuen Satzung auseinandersetzen werde. Vorerst aber halten sich Gebhardt und Erster Stadtrat Stefan Löbig (Grüne) in der Bewertung zurück, wohl wissend, dass die Kritiker der Gebührenstaffel mittlerweile die Mehrheit im Parlament haben. Gut möglich also, dass Bestrebungen folgen werden, zur alten Gebührenordnung zurückzukehren. Dann allerdings könnten Mehreinnahmen nur durch eine generelle Gebührenerhöhung erreicht werden, geben die beiden zu bedenken. Den Bericht präsentiert der Fachdienst am Donnerstag, 1. Juni, im Sozialausschuss. Am Donnerstag, 8. Juni, sollen die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses das Papier zur Kenntnis nehmen.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa