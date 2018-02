Frankfurter Straße wird gesperrt

Langen - Ein Teil der wichtigsten Nord-Süd-Achse Langens ist ab kommender Woche gesperrt: Die Frankfurter Straße wird in Höhe Hegweg zur Baustelle. Die Umleitung erfolgt innerstädtisch.

Die Verkehrsteilnehmer sind in und rund um Langen schon seit einiger Zeit leidgeplagt. Und auch in diesem Jahr haben sie es wieder mit relativ vielen Baustellen zu tun. Denn zum einen müssen Straßen saniert und Schäden behoben werden, zum anderen entstehen Wohnungen und Geschäfte, was in der Realisierungsphase ebenfalls den Verkehr behindern kann.

In die Tiefe geht es jetzt auf der Kreuzung Frankfurter Straße/Hegweg/Wallstraße, die für etwa vier Wochen gesperrt werden muss. Dort erneuern die Kommunalen Betriebe ab Montag, 26. Februar, den Kanal und die Stadtwerke die Strom-, Gas- und Wasserleitungen. Die Arbeiten sind nach Aussage des Magistrats notwendig, weil der Kanal und die Versorgungsleitungen in die Jahre gekommen sind.

Durch die Arbeiten könne es zu kurzzeitigen Unterbrechungen der Strom-, Gas- und Wasserversorgung kommen. Die Anlieger würden rechtzeitig vorher informiert, heißt es aus dem Rathaus.

Der Verkehr wird wie beim Ebbelwoifest über die Gabelsbergerstraße, den Stresemannring, die Gartenstraße, den Lutherplatz und die Rheinstraße geführt. Vom und zum Hegweg erfolgt die Umleitung durch die Altstadt über die Kaplaneigasse.

Erschwerend kommt hinzu, dass Hessen Mobil am Wochenende 3. und 4. März (wie schon am jetzigen Wochenende) auf der Nordumgehung zwischen der Anschlussstelle an die A 661 und der Einfahrt Südliche Ringstraße mit kurzfristigen Reparaturarbeiten zugange ist. Deswegen ist die B 486 auf diesem Abschnitt vom 3. März, 8 Uhr, bis 4. März, 18 Uhr, in Fahrtrichtung Offenthal gesperrt. Wer die Baustelle über die Frankfurter Straße umfahren will, muss dann noch die zusätzliche Umleitung in Kauf nehmen, um letztlich über die Südliche Ringstraße sein Ziel zu erreichen.

Auf dem Hegweg geht es im Mai mit der Sanierung der Straße und der Erneuerung des Kanals weiter. Zudem werden die Versorgungsleitungen sowohl dort als auch in der Turmgasse und zuvor ab Mitte März in der Kaplaneigasse ausgetauscht. Der rund 250 Meter lange Abschnitt des Hegwegs von der Frankfurter Straße bis zur Kindertagesstätte ist in einem schlechten Zustand und sollte eigentlich schon vor zwei Jahren auf Vordermann gebracht werden. Der Magistrat musste das Projekt aber bis zum Beschluss der Straßenbeitragssatzung durch die Stadtverordnetenversammlung zurückstellen, weil die Kommunalaufsicht sonst keine Haushaltsgenehmigung erteilt und damit kein Geld für die Arbeiten zur Verfügung gestanden hätte.