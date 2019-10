Prozess: Geständiger Räuber kommt mit mildem Urteil davon

Ein Mann bedroht in Langen eine 25-jährige Mutter mit einem Messer. Er klaut Geld von ihr und will flüchten. Doch die Polizei schnappt ihn. Nun hat das Gericht ein Urteil gefällt.

Langen – Vier Jahre und acht Monate Haft für besonders schwere räuberische Erpressung. Ein vergleichsweise mildes Urteil, wenn man sich mit einem Messer bewaffnet, eines Würfeltresors mit gut 15000 Euro bemächtigt und einschlägig vorbestraft ist.

Die zwölfte Strafkammer am Landgericht Darmstadt stufte den Fall des 51-jährigen ehemaligen Oberliga-Fußballers jedoch als minderschwer ein – und folgte damit der Verteidigung. Staatsanwalt Moritz Teschner dagegen hatte acht Jahre gefordert und gleich eine ganze Reihe von Punkten gegen das „minderschwer“ aufgeführt.

Spielschulden sind unter Staatsanwälten als mit Abstand beliebtestes Entschuldigungsargument von Angeklagten bekannt. Auch im vorliegenden Fall sollen Gläubiger dem arbeitslosen Dietzenbacher und seiner Familie die Hölle heiß gemacht, ihn mit dem Tode bedroht haben. Nur deshalb habe er die Freundin des Sohns seiner Lebensgefährtin in Langen beraubt.

Langen: Dietzenbacher vor Gericht - Vertrauensverhältnis der Familie ausgenutzt

So zumindest seine durch den Strafanwalt verlesene geständige Einlassung. „Er war nicht das erste Mal in finanziellen Schwierigkeiten, hatte sich schon mal vom Sohn der Lebensgefährtin 2 000 Euro geliehen. Er hat das Vertrauensverhältnis in der Familie ausgenutzt, um allein in die Wohnung zu kommen, in der er weiteres Geld vermutete“, wirft der Ankläger dem Mann vor.

Der 51-Jährige war am 12. Juni dieses Jahres mit der zehnjährigen Tochter der Lebensgefährtin nach Langen gefahren, damit das Mädchen nach der Schule mit dem kleinen Sohn der Schwiegertochter in spe spielen konnte. Das hatten sie schon öfter praktiziert – allerdings war sonst noch mindestens ein weiterer Erwachsener anwesend.

Räuberische Erpressung in Langen: 25-jähirge Mutter mit Messer bedroht

Dieses Mal ist der Angeklagte mit der jungen Mutter und den Kindern allein. Man unterhält sich, trinkt Kaffee, bis ein Telefonanruf beim Angeklagten das friedliche Beisammensein nachhaltig verändert. „Erst der Anruf hat ihn in Angst und Rage versetzt“, erklärt Verteidiger Andreas Sanders in seinem Plädoyer, „und zunächst die Alternativhandlung ausgelöst: Er bittet die Zeugin um 3.000 Euro.“

Als diese verneint, habe sein Mandant die Verzweiflungstat begangen und das Taschenmesser gezückt. „Der ganze Geschehensablauf zielte nicht darauf ab, jemanden zu verletzen. Es war ungeplant, dilettantisch und unprofessionell“, begründet Sanders seine minderschwere Tatbewertung. Der Dietzenbacher lässt sich von der 25-jährigen Mutter den tragbaren Tresor aus dem Schlafzimmer geben, inklusive Supermarkttüte – plus 20 Euro für ein Taxi.

Langen: An Flughafen geschnappt - Richter kann “spontane Tat“ nicht ausschließen

Für den Anwalt weitere Indizien für eine ungeplante Tat, da der Mann den Abtransport nicht berücksichtigt habe. Dann flüchtet er, begleicht noch seine Schulden in Bad Kreuznach und will sich in die Türkei absetzen. Am Flughafen Frankfurt schnappt ihn die Polizei mit den verbliebenen 12.400 Euro. Die wurden dem rechtmäßigen Besitzer inzwischen zurückgezahlt. Die restlichen 3. 000 sollen noch eingezogen werden.

„Es ist letztlich nicht auszuschließen, dass es sich hier um eine spontane Tat gehandelt hat“, so der Vorsitzende Richter Dr. Christoph Trapp in seiner Urteilsbegründung. „Der Anruf hat beim Angeklagten einen Schalter umgelegt.“ Das solle aber nicht bedeuten, dass das Geschehen ein Pappenstiel sei. Und die Frage nach der Minderschwere bleibe grenzwertig. Aber der Mann habe echte Reue gezeigt und sich glaubhaft entschuldigt. Man müsse auch sehen, dass es keine psychischen Folgen bei der Geschädigten gegeben habe.

Letztendlich ist freilich alles mehr oder minder Auslegungssache. Staatsanwalt Teschner führt gleich eine ganze Reihe von Punkten an, die gegen den Angeklagten sprechen: „Anwesenheit der Kinder, Nachtatverhalten, Ausnutzung des Vertrauensverhältnisses, Tat unter laufender Bewährung und letztendlich sieben Einträge ins Bundeszentralregister – zwei davon einschlägig mit mehrjährigen Haftstrafen!“ Dass er in Revision geht, ist dennoch unwahrscheinlich.

VON SILKE GELHAUSEN

