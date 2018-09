Freibäder schließen von heute an früher

Langen - Hitze, Sonnenschein und warmes Wasser – der Sommer 2018 hatte es in sich, sehr zur Freude der Freibadberteiber. Allerdings findet auch die schönste Saison einmal ihr Ende. In Langen ist das bald so weit.

Das Strandbad am Waldsee schließt voraussichtlich ab Montag, 10. September. Zuvor gelten von heute an reduzierte Zeiten. Geöffnet ist dann von 9.30 bis 19.30 Uhr, Kassenschluss um 18.45 und Badeschluss um 19.15 Uhr.

Davon unabhängig steigt am Sonntag, 16. September, am Waldsee das erste Yoga-Beach-Festival Frankfurt, bei dem bis zu 300 Anfänger und Fortgeschrittene Körper und Geist trainieren können. Von 9 bis 20.30 Uhr starten die jeweils einstündigen Workshops von deutschen und internationalen Lehrern der fernöstlichen Lehre. Tickets und Infos gibt es unter www.yogabeachfestival.de.

Das Freizeit- und Familienbad an der Teichstraße – so die aktuelle Planung der Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH – bleibt noch bis einschließlich Sonntag, 16. September, offen, schließt von heute an aber eine halbe Stunde früher und damit um 20 Uhr. Kassenschluss ist dann um 19.15 und Badeschluss um 19.45 Uhr. Am Samstag, 15. September, veranstaltet der Turnverein in dem Bad wieder sein großes Entenrennen, diesmal zugunsten der Erneuerung der Aschenbahn an der Georg-Sehring-Halle.

Wer gerne schwimmt, muss in Langen aber auch in der kühleren Jahreszeit nicht darben, denn im Hallenbad an der Südlichen Ringstraße geht es ab Montag, 17. September, nahtlos weiter. Das Bad mit seinem großen 50-Meter-Becken ist für einen reibungslosen Übergang gut gerüstet. Es gelten die üblichen Öffnungszeiten montags von 13.30 bis 21.30 Uhr, dienstags bis freitags von 8 bis 21.30 Uhr, samstags von 8 bis 18.30 Uhr und sonntags von 9 bis 15 Uhr. (ble)

