Gastwirt bedroht, Freundin geschlagen: Hohe Strafe für Schutzgelderpresser

Langen – Mit einem Schuldspruch ist der Prozess um Schutzgelderpressung in einem Langener Billard-Café vor dem Landgericht Darmstadt zu Ende gegangen. Von Silke Gelhausen

Der 33-jährige Angeklagte soll sechs Jahre wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung und Körperverletzung an seiner ehemaligen Lebensgefährtin ins Gefängnis. Verteidiger Constantin Schmid legte sofort nach dem Urteil Revision ein.

Anders als Staatsanwalt Oliver Wilbert, der noch ein Jahr Haft mehr forderte, sieht der Anwalt die schweren Anschuldigungen in keinster Weise als erwiesen an. Er forderte lediglich acht Monate auf Bewährung wegen der Beziehungstaten.

Ein Jahr ist es her, dass der Langener versucht haben soll, den 48-jährigen Gastwirt mit Drohungen und Schlägen zu Zahlungen zwischen mehreren hundert und 5000 Euro zu bewegen. Alle drei Fälle hören sich in der Anklageschrift authentisch und brutal an – doch der Geschädigte gibt vor Gericht vom ersten Moment an keine sonderlich glaubwürdige Vorstellung ab.

Das fängt schon damit an, dass der Heusenstammer die Ladung nicht richtig liest und eine Stunde zu spät vor der Zwölften Strafkammer erscheint. Sein umfangreicher Bericht wird teilweise von anderen Zeugenaussagen widerlegt. Nur einer von drei Fällen wird von einem Gast bestätigt, der aber irgendwie mit der Bedienung des Cafés verbandelt ist und der Verteidigung unbrauchbar erscheint. Dabei soll der Wirt im Dezember 2017 mit einem Klappmesser bedroht worden sein und 700 Euro an den Angeklagten ausgezahlt haben.

Die Staatsanwaltschaft sieht das allerdings anders und baut auf der Aussage des Gastes ihren hohen Strafantrag von insgesamt sieben Jahren auf, dem der Vorsitzende Richter Dr. Christoph Trapp weitgehend nachkommt. Die anderen Fälle werden mangels Beweisen eingestellt.

Anwalt Oliver Wilbert: „Wenn wir hier nur den Gastwirt gehabt hätten, dann hätte es überhaupt keine Verurteilung wegen Erpressung gegeben. Seine Angaben sind widersprüchlich und unglaubwürdig.“ Völlig unverständlich ist daher aus Sicht des Anwalts die hohe Strafe, auch wegen eines weiteren Punktes: „Das, worüber wir uns hier unterhalten, ist ja generell kein klassischer Fall von Schutzgelderpressung. Wenn überhaupt, dann wäre mein Mandant nur ein kleines Licht. Das Ganze steht in keinem Verhältnis zu anderen vergleichbaren Fällen mit ähnlichen Haftstrafen.“

Tatsächlich hat der Angeklagte im Bundeszentralregister lediglich zwei kleine Geldstrafen für Verkehrsdelikte vermerkt – Schwerkriminalität sieht anders aus. Trotzdem stehen Schläge und Todesdrohungen im Raum. Und dass er kein Unschuldslamm ist, bestätigt die Aussage der Nebenklägerin und damaligen Lebensgefährtin des Langeners, die er mehrfach geschlagen und beleidigt haben soll. Das gibt der Angeklagte auch mehr oder weniger zu.

Dabei passen die Aussagen der Kontrahenten hinlänglich zusammen: „Ja, unsere Beziehung war hitzig und es gab oft Streit. Er hat mir aber nicht absichtlich das frisch operierte Schlüsselbein gebrochen“, relativiert die junge Frau die Anklage: „Ich hab ihn als erstes geschlagen, er hat mich zurück geschubst. Kann sein, dass die Verletzung dabei passiert ist ...“

