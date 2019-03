In Langen gibt’s nur wenige Raser

Der neue Blitzer in der Dieburger Straße hat einen Raser fotografiert, der in der 30er Zone mit Tempo 64 unterwegs war.

Langen – Wo scheiden subjektive Wahrnehmung und objektive Datenerfassung häufiger die Geister als im Straßenverkehr? In diesem Sinne dürfte die aktuelle Statistik aus dem Rathaus wieder mal Gesprächsstoff bieten: Um die Disziplin auf den städtischen Straßen ist es gut bestellt.

Das zumindest legen die Radarmessungen der kommunalen Ordnungspolizei aus dem vergangenen Jahr nahe. Die Auswertung der 2018er Daten lässt den Schluss zu, dass zwischen Steinberg und Oberlinden vergleichsweise wenig gerast wird. „Bei den Messungen waren gerade mal 0,4 Prozent der Fahrzeuge zu schnell unterwegs – das ist wiederum eine sehr niedrige Quote“, resümiert Bürgermeister Frieder Gebhardt.

Der 2018er Wert liegt sogar noch unter den 0,9 Prozent des Jahres 2017. Insgesamt blitzte es laut der aktuellen Zahlen anno 2018 im Stadtgebiet 6501 Mal bei 1.605.705 erfassten Autos und Motorrädern. Damit war die Zahl der Schnellfahrer deutlich rückläufig im Vergleich zu 2017 (10.393), als weniger Pkw (1.139.835) registriert wurden.

Beeinflusst wird das Verkehrsverhalten fraglos durch den Bekanntheitsgrad der „Starenkästen“. Voriges Jahr kam hinzu, dass durch die lange Brückensperrung über die Bahn weniger Verkehr über die Südliche Ringstraße rollte, wovon aber der östliche Ortseingang nicht so sehr betroffen war. Der Blitzer oberhalb der Östlichen Ringstraße hatte dennoch kaum zu tun. Die „Trefferquote“ lag bei nur 0,18 Prozent.

Ganz anders sieht die Statistik aus, wenn der Radarwagen auf der Spur von Rasern ist, und das war 2017 häufiger der Fall. Von den 48.668 Fahrzeugen (Vorjahr: 21.416), die an ihm vorbeifuhren, waren 3 723 zu schnell, also immerhin 7,5 Prozent. „Zweifellos macht sich hier der Überraschungseffekt bemerkbar“, kommentiert Gebhardt.

Noch relativ neu ist die Radarsäule am Zebrastreifen in der Dieburger Straße in Höhe der Hügelstraße. Sie wurde vor allem vor dem Hintergrund aufgestellt, dass dort wegen der nahen Geschwister-Scholl-Schule viele Kinder unterwegs sind. Stadteinwärts war an dieser Stelle der unrühmliche Spitzenreiter des vergangenen Jahres unterwegs, und zwar mit 64 Stundenkilometern anstelle der erlaubten 30. Die Folge: zwei Punkte in Flensburg, 160 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot.

Ins Visier genommen hat die Ordnungspolizei auch wieder Falschparker. Die verteilten Knöllchen stiegen von 10.305 (2017) auf 12.703.

Die Einnahmen aus der Verkehrsüberwachung sind 2018 auf 267.360 Euro gesunken (2017: 293.000). „Es geht aber nicht darum, den Stadtsäckel zu füllen“, merkt der Bürgermeister an. „Im Vordergrund steht die Sicherheit.“ Die Einnahmen deckten für gewöhnlich nicht mal die Personal- und Wartungskosten. Und: „Wer sich korrekt verhält, zahlt gar nichts“, so Gebhardt. (hob)