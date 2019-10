Mit kleinen Aktivitäten können die ehrenamtlichen Helfer den zehn Bewohnern der Ginkgo-Demenz-WG in Langen eine Freude machen.

Langen – Im elften Jahr läuft die besondere Wohngemeinschaft nun schon, die im Ginkgo-Haus 1 eingerichtet wurde. Bewohner der Wohngruppen für Senioren in den beiden Ginkgo-Häusern engagieren sich für die Menschen mit Demenz und greifen den Pflegedienstmitarbeitern unter die Arme – aber mehr Unterstützung wird dringend gebraucht.

„Momentan sind drei Ehrenamtliche in der Demenz-WG im Einsatz“, sagt Ute May-Baldner, Mitbegründerin der „Ginkgos“ und stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Einige Angehörige arbeiteten mit, aber viele wohnen nicht in der Nähe. „Außer den gesetzlichen Betreuern ist nur wenig Besuch da“, bedauert May-Baldner. Dabei sei es zeitlich nicht aufwendig: Die Ehrenamtlichen sollten einfach Zeit mit den dementen Menschen verbringen, ihnen zuhören und sich mit ihnen beschäftigen – egal, ob bei einem kleinen Ausflug durch Langen, einem Brettspiel oder in einem Gespräch. „Das sind alles keine Aufgaben, die Stunden in Anspruch nehmen“, sagt May-Baldner.

Die Bewohnerin des Ginkgo-Hauses 1 kocht regelmäßig Mittagessen für die dementen Nachbarn in der WG. Die 74-Jährige tischt gerne Eintöpfe auf, aber auch Exotischeres. „Ich koche oft Indisch, das kommt gut an – und es spricht die Geschmacksknospen an“, sagt May-Baldner lächelnd.

Langen: Ginko-Verein: Ehrenamtliche Helfer der Demenz-WG suchen Verstärkung

Die zehn Männer und Frauen, die die Demenz-WG derzeit bewohnen, sind zwischen Mitte 60 und 88 Jahre alt. Sie leiden unter ganz unterschiedlichen Formen von Demenz: Von leichteren Formen über Alzheimer bis zu selteneren Formen, die drastische Persönlichkeitsveränderungen hervorrufen. Eine Bewohnerin ist bettlägerig, kann weder laufen noch sprechen und es ist unklar, was sie noch wahrnimmt. „Bei uns hat jeder eine andere Art von Demenz, auf die wir entsprechend eingehen müssen“, sagt Renate Borgwald, Hauskoordinatorin des Demenzforums Darmstadt.

Natürlich werden auch die ehrenamtlichen Helfer in der Demenz-WG vom Team entsprechend unterrichtet und eingewiesen. Der Umgang mit den dementen Menschen sei dennoch natürlich eine emotionale Sache, sagt Borgwald. „Es gibt da auch viel Angst und Hemmungen. Aber man sieht, wie glücklich die Bewohner sind, wenn ihnen mal jemand richtig zuhört – auch wenn sie kreuz und quer erzählen“, meint die Hauskoordinatorin. Ein offener Mensch, der gerne auf andere zugehe, passe deshalb besonders gut, meint Borgwald. Auch May-Baldner weiß aus eigener Erfahrung: „Das Schöne ist, dass die Bewohner unheimlich dankbar sind für ein bisschen Zuwendung.“ Vor aggressivem Verhalten bräuchten die Helfer keine Angst haben, sagt Borgwald.

Demenz-Wg in Langen sucht Helfer - Lücken bei Pflege füllen

Es gehe vielmehr darum, die Lücke zu füllen, die die Pfleger – insgesamt sind 15 Fachkräfte in der Langener Demenz-WG tätig, jeweils drei bis vier in einer Schicht – nicht schließen können. „Unser Betreuungsschlüssel ist toll, aber bei der ganzen Arbeit bleibt wenig Zeit, um beispielsweise einen Spaziergang mit einem der Bewohner zu unternehmen“, erklärt Borgwald.

Die Pflegekraft fehle dann für den Rest der WG. Besonders nach dem Mittagessen freuen sich die Bewohner über Beschäftigung. Einmal die Woche kommen zwar Musiker aus den Ginkgo-Häusern und spielen für die WG-Bewohner, zudem hat der Trägerverein Trommeln angeschafft, die gemeinsam gespielt werden – aber wenn sonst nichts anliegt, bringen die ehrenamtlichen Helfer willkommene Abwechslung in das Leben der dementen WG-Bewohner.

Eine Frau geht zum Beispiel gerne mal zum Supermarkt und holt sich ihre Zeitung – das ermöglicht ein begleitender Helfer. „Im Sommer war ich mit einer Gruppe in der Eisdiele, das war ein Höhepunkt“, sagt May-Baldner schmunzelnd. Das Wichtigste sei, dass die Bewohner „einfach mal rauskommen“. Den Trubel am Lutherplatz wieder mal zu sehen, wird da zum kleinen Abenteuer.

Kontakt:

Wer sich ehrenamtlich in der Demenz-WG engagieren will, kann sich bei Ute May-Baldner unter z 804 791 31 melden. Weitere Infos im Internet: ginkgo-langen.net demenzforum-darmstadt.de

Von Julia Radgen