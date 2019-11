Städtische Sammlung in Langen feiert Zehnjähriges

Das Alternativ-Fenster der Laurentiuskirche in Frohburg-Frauendorf ziert den Eingangsbereich der Stadthalle. Am Sonntag, 17., wird es öffentlich präsentiert.

Vor zehn Jahren schlug mit der Wiedereröffnung der modernisierten Stadthalle die Geburtsstunde der Glas-Werke Langen.

Langen – Die städtische Sammlung zur zeitgenössischen Glasmalerei, die sich auch in der Architektur von Langens „Guter Stube“ in vielfacher Weise widerspiegelt, sucht Ihresgleichen. Zum Zehnjährigen wird sie um ein Kunstwerk erweitert, das – wie das Gros der Sammlung – eine Arbeit des international renommierten Malers, Ehrenbürgers und Kulturpreisträgers der Stadt ist: Professor Johannes Schreiter.

„Ein herrliches Geschenk“, schwärmt Bürgermeister Frieder Gebhardt von dem dreieinhalb Meter hohen und gut einen Meter breiten Glasbildnis, das fest im Bereich des Stadthallen-Haupteingangs installiert wird. Schreiter hat es als „Alternativentwurf zum Chorscheitelfenster“ der gotischen Laurentiuskirche im sächsischen Frohburg-Frauendorf entworfen und offiziell trägt es auch diesen Namen. Es wurde vor Kurzem erst von der Taunussteiner Firma Derix Glasstudios im Auftrag der Stadt Langen hergestellt. Der Künstler hat es 2013 entworfen. Vier Fenster schuf Schreiter seinerzeit für die Kirche, das Alternativfenster wurde zunächst nicht ausgeführt. „Bis jetzt“, betont Gebhardt, „nun hat es in Langen an repräsentativer Stelle in unserem Kulturtempel einen wunderbaren Platz gefunden“. Erstmals öffentlich präsentiert wird der Neuzugang im Rahmen eines kleinen Festakts mit Schreiter am Sonntag, 17. November, um 18 Uhr. Der Kunstwissenschaftler Gunther Sehring von der Johannes-Schreiter-Stiftung wird das Werk einordnen. Martina Rühmkorff (Cello) und Uwe Sandvoß (Gitarre) steuern die passende Musik bei; Interessierte sind willkommen.

+ Johannes Schreiter. © Stadt

Johannes Schreiter, mittlerweile 89 Jahre alt, ist einer der bedeutendsten Glasmaler der Gegenwart. Meisterwerke des Erfinders der Brandcollage bereichern Kirchen, öffentliche Einrichtungen und Privathäuser rund um den Globus. Die Johannes-Schreiter-Stiftung wurde 2000 gegründet; Träger und Treuhänder ist die Stadt Langen. Diese trägt schon seit mehr als 30 Jahren Werke der zeitgenössischen Glasmalerei zusammen: Von 1983 bis 1999 hatte die Sammlung ihre Heimat im Alten Rathaus am Wilhelm-Leuschner-Platz. Die Suche nach repräsentativen Räumen für die Dauerausstellung der einzigartigen Kunstwerke führte schließlich dazu, dass im Zuge der Stadthallen-Modernisierung die Glas/Werke/Langen entstanden.

VON HOLGER BORCHARD