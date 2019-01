Großes Ehrenamts-Rad gedreht

Langen – Ehrenamtliches soziales Engagement ist Gold wert – der Stadt war es zur Adventszeit öffentliche Anerkennung wert. Wir stellen die gelobten Vorbilder der Reihe nach vor, los geht’s mit der Fahrradwerkstatt des ADFC.

Aktives Miteinander und Zusammenarbeit über kulturelle Grenzen hinweg: Darum dreht sich – im wahrsten Sinne des Wortes – alles bei den regelmäßigen Terminen in der Fahrradwerkstatt der ADFC-Ortsgruppe. Im Jahr 2015 ist die Werkstatt unter dem Dach des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs gegründet worden. Angesichts der steigenden Zahl an Geflüchteten, die zu dieser Zeit nach Langen kamen, hatten sich die Vereinsmitglieder über deren Mobilität Gedanken gemacht.

In Kooperation mit der Stadtverwaltung und den Kirchengemeinden sowie Diakonie und Caritas hoben die Radler zunächst das Angebot von Fahrradkursen aus der Taufe. Dies warf freilich gleich die nächste Frage auf: Wo sollten die Teilnehmer eigene Fahrräder herkommen? So rief der ADFC zu Spenden auf und startete parallel die Suche nach einem Quartier, in dem Drahtesel abgegeben und erfasst und sodann repariert und gelagert werden konnten. Fündig wurden die Helfer bei der katholischen Kirchengemeinde Heiliger Thomas von Aquin in Oberlinden. Dort konnte im Juli 2015 das Projekt „Fahrradwerkstatt“ starten.

+ Die geehrten ADFCler mit Bürgermeister Frieder Gebhardt (links). © p Die gute Idee sprach sich rasch über die Stadtgrenzen hinaus herum und schon bald gaben Bürger aus dem ganzen Westkreis Fahrräder an der Berliner Allee ab. Die Spendenbereitschaft ließ die Werkstatträume zwischendurch schier aus allen Nähten platzen. „Anfangs gab es noch häufig Rücksprachebedarf mit der Polizei, weil Geflüchtete auf Fahrrädern immer wieder angehalten und des Diebstahls bezichtigt wurden“, erinnern sich die Werkstatt-Ehrenamtler. „Aber weil wir ja alle Räder erfasst und mit Kennungen versehen hatten, konnten die Angehaltenen mit unserer Hilfe immer wieder schnell nachweisen, dass es sich um legal erworbene Räder handelte.“

Immer dienstags von 14 bis 18 Uhr sind die ehrenamtlichen Zweiradmechaniker in ihrem Domizil zu Gange. Dann stehen Reparaturen und die Ausgabe der Räder auf dem Programm. Drei bis fünf freiwillige Helfer – unter ihnen mittlerweile auch Geflüchtete – schrauben und schmieren an den Geräten. „Indem sie das tun, tun sie noch mehr: Sie vermitteln nämlich Wertschätzung, Gastfreundlichkeit und Offenheit“, lobte Bürgermeister Frieder Gebhardt im Zuge der öffentlichen Anerkennung Anfang Dezember.

Der Älteste im Bunde der Werkstatthelfer ist Wolfgang Abb, der es auf stolze 80 Jahre bringt. Auf der anderen Seite der Altersskala steht ein engagierter Schüler mit Fluchthintergrund, der vor gut einem Jahr zum Team gestoßen ist.

Inzwischen kann die Fahrradwerkstatt auf 700 aufbereitete Fahrräder verweisen, von denen 600 vermittelt wurden – inklusive neuen Schlössern und Luftpumpen. Das Aufgabengebiet hat sich derweil ein wenig gewandelt: Wurden in den ersten Jahren hauptsächlich Räder ausgegeben, geht es heute überwiegend um Reparaturen. Das verursacht natürlich Kosten und die anfänglich eingeplanten zehn Euro pro Fahrrad reichen dafür bei Weitem nicht aus. Obwohl der ADFC mit seinen rund 180 Mitgliedern in Langen und Egelsbach einen erheblichen Betrag beisteuert, kommt das Projekt ohne Spenden nicht aus. Ein Glücksfall war insofern, dass die Hahn Air Foundation und die Asklepios Klinik jeweils 1 000 Euro zur Fortführung der Werkstattaktivitäten spendiert haben.

„Der Fahrradwerkstatt ist es gelungen, über das Thema Mobilität eine ganz besondere Form der Kommunikation aufzubauen, die Menschen zahlreicher Nationalitäten verbindet“, würdigt der Bürgermeister diese Form des sozialen Engagements und all jene, die das Projekt mit Leben erfüllen.

Feste und Ausflüge mit Helfern und frisch gebackenen Fahrrad-Eigentümern sind der letzte wichtige Bestandteil des Konzepts, das neben einer sinnstiftenden Aufgabe für viele zu einer inspirierenden Quelle zwischenmenschlicher Kontakte geworden ist. Es sind nicht nur die fahrbaren Untersätze, sondern ebenso freundliche Worte und verlässliche Unterstützung, die die Fahrradwerkstatt auszeichnen. (hob)