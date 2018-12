Grund- und Gewerbesteuern höher als geplant

Langen - Nach all den Hiobsbotschaften zur Finanzlage der Stadt gibt es auch mal gute Nachrichten – zumindest halbwegs: Die Einnahmen aus Gewerbe- und Grundsteuer B übersteigen in diesem Jahr aller Voraussicht nach die Ansätze im Haushaltsplan. Von Markus Schaible

Bei der Gewerbesteuer liegen die Einnahmen aktuell bei mehr als 17,5 Millionen Euro; im Etat eingeplant waren lediglich gut 14,3 Millionen. Das Plus von knapp 3,2 Millionen hört sich allerdings besser an, als es ist: Nach Abzug aller Umlagen bleiben nur rund 30 Prozent des Geldes auch in Langen. Zudem kann es immer zu Rückforderungen kommen.

Einen Haken hat auch die voraussichtliche Mehreinnahme bei der Grundsteuer B. Dort wird aufgrund einer Nachveranlagung der Ansatz von zehn Millionen aktuell um 1,85 Millionen überschritten. „Uns liegen aber Informationen vor, dass dagegen vermutlich Einspruch beim Finanzamt eingelegt wird“, berichtet Bürgermeister Frieder Gebhardt. Somit könne es zu einer Aussetzung der Vollziehung oder auch zu einer Herabsetzung des Betrags im Verlaufe des Einspruchsverfahrens kommen.

Zudem kompensieren die beiden mutmaßlichen Mehreinnahmen nur die fehlenden Erträge bei der Einkommensteuer. Grund dafür ist die Neufestlegung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer durch das Hessische Ministerium der Finanzen, die im Kreis für alle Kommunen eine Absenkung mit sich gebracht hat. Statt wie erhofft 25,8 erhält Langen nur 23,1 Millionen Euro. „Ich gehe aber davon aus, dass sich dieser Betrag bei der Spitzabrechnung noch um 1,2 Millionen erhöht“, gibt sich die zuständige Fachbereichsleiterin Helga Uhl optimistisch.

Verschwendung von Steuern: Diese abstrusen Fälle gibt es Zur Fotostrecke

Die steigenden Einwohnerzahlen Langens machen sich im Übrigen noch nicht bemerkbar, da das Land immer auf Basis von Zahlen rechnet, die bereits ein paar Jahre alt sind. Derzeit wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit Daten aus dem Jahr 2013 berechnet.

Rubriklistenbild: © dpa