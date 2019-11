Abfall, Abwasser, Straßenreinigung: Unterm Strich wird’s 2020 etwas teurer

Wie gewonnen, so zerronnen: So lassen sich die Aussichten für 2020 bei den Gebühren für Abwasser, Abfall und Straßenreinigung auf den Punkt bringen.

Langen – Bei der Entwässerung wird’s günstiger, im Gegenzug werden die Langener für die Müllentsorgung und die Straßenreinigung etwas mehr zur Kasse gebeten. Unter dem Strich kommt der Entsorgungs-Dreiklang die Langener Haushalte teurer – „aber in einem verträglichen Rahmen“, wie Manfred Pusdrowski, der Leiter der Kommunalen Betriebe Langen (KBL), betont.

Um diese Kommentierung zu belegen, führt Pusdrowski den so gern zitierten Musterhaushalt ins Feld: „Ein Vier-Personen-Haushalt in einem Einfamilienhaus auf einem 400 Quadratmeter großen Grundstück muss sich unter dem Strich auf Mehrkosten von etwa 17 Euro im Jahr einstellen.“ Die Modellrechnung des KBL-Chefs: 18 Euro mehr beim Abfall und neun Euro mehr bei der Straßenreinigung muss Familie Mustermann nächstes Jahr einkalkulieren – im Gegenzug wird die Entwässerung der Häuser und Grundstücke um zehn Euro günstiger.

Dass das Ganze so kommen wird, ist noch nicht spruchreif. Die Stadtverordneten haben das entscheidende Wort. Sie müssen die neue Gebührenkalkulation wie üblich in Gestalt einer Satzung beschließen – was für die vorletzte Sitzung des Jahres am Donnerstag, 5. Dezember, auf der Tagesordnung steht. Erstmals befassen werden die Parlamentarier sich mit der Gebührenvorlage am Dienstag, 12. November, im Haupt- und Finanzausschuss. Die KBL-Betriebskommission und der Magistrat haben der neuen Gebührenkalkulation bereits zugestimmt.

Doch wie kommen die KBL zu ihren Zahlen? Alle drei Jahre stellt der kommunale Dienstleister Soll und Haben an der Gebührenfront auf den Prüfstand. Das war in diesem Jahr wieder fällig – Resultat ist eine aktualisierte Kalkulation für die Jahre 2020 bis 2022. „Sie erfolgt wie im hessischen Kommunalabgabengesetz vorgeschrieben mit der Maßgabe, dass die Gebühren kostendeckend sein müssen“, merkt Manfred Pusdrowski an.

Bei der Gebühr für Schmutz- und Niederschlagswasser hat sich eine Rücklage angesammelt, die im Kalkulationszeitraum abgeschmolzen wird. „Ohne diesen Effekt wäre es auch hier teurer geworden“, sagt Pusdrowski. Dank der Rücklage könne die Schmutzwassergebühr um 1,3 Prozent von derzeit 2,51 auf 2,48 Euro je Kubikmeter gesenkt werden und die Niederschlagswassergebühr um fünf Prozent je Quadratmeter versiegelter Fläche von 0,85 auf 0,81 Euro. Der vierköpfigen Familie Mustermann mit etwa 150 Kubikmeter Frischwasserverbrauch und 120 Quadratmeter versiegelter Fläche spare dies somit etwa 2,1 Prozent oder rund zehn Euro pro Jahr.

Anders sieht es beim Abfall aus: „Einerseits sind die Erlöse beim Altpapier gesunken, andererseits die von KBL zu tragenden Entsorgungskosten von Grünabfall, Bauschutt, Bau- und Abbruchabfällen und von Holz drastisch gestiegen“, resümiert Pusdrowski. Gründe hierfür sind die ausgelasteten Müllheizkraftwerke, der weiter anhaltende Bauboom und das Überangebot von Holz aufgrund von Trockenheit, Baumschäden und Stürmen. Hinzu kommen Tarifsteigerungen. „Außerdem sind in der Sparte Abfallwirtschaft die Gebührenrücklagen aufgezehrt“, sagt Pusdrowski.

Nach der neuen Kalkulation steigt die Grundgebühr für Familie Mustermann um acht Euro, zudem die Leistungsgebühr um circa zehn Euro – summa summarum 18 Euro (plus 7,9 Prozent). Einzelpersonen liegen bei etwa sechs Euro, Zwei-Personen-Haushalte bei gut elf Euro mehr und ein Sechs-Personen-Haushalt bei 26 Euro mehr per anno.

Bei der Straßenreinigung gilt ebenfalls: Rücklagen klein, Kostensteigerung groß. Die Folge: ein Gebührenanstieg von 44 Cent je Quadratwurzelmeter Grundstücksgröße auf künftig 2,99 Euro (plus 17,2 Prozent).

