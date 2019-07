Acht Verletzte nach Kellerbrand in Wohnhaus

Brandstiftung nicht ausgeschlossen

+ © Foto: Feuerwehr Brandstiftung als Ursache schließen die Ermittler bislang nicht aus. © Foto: Feuerwehr

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Friedensstraße in Langen wurden am Mittwochabend acht Hausbewohner durch Rauchgase leicht verletzt.