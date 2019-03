"Aktionsbündnis Langener Bannwald": 250 Menschen demonstrieren gegen Pläne am Waldsee

Rodung seit Jahren ein Streitthema

+ © Kokoschka Plakate, Banner und originelle Kostüme pro Bannwald: Rund 250 Naturschützer protestierten am Samstag in der Langener Innenstadt. © Kokoschka

Aufgeben und verstummen kommt für das „Aktionsbündnis Langener Bannwald“ nicht in Frage. Ganz im Gegenteil: Am Samstag haben rund 250 Teilnehmer, unter ihnen prominente Gäste, in der Innenstadt gegen die Auskiesungspläne der Firma Sehring am Waldsee demonstriert.