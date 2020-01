Amtsjubiläum: Stolze vier Jahrzehnte am NEV-Ruder

Es kommt nicht alle Tage vor, dass man einem Vereins- oder Parteivorsitzenden zu 40 Jahren im Amt gratulieren kann. Heinz-Georg Sehring führt die FWG-NEV Langen seit deren am 9. Januar 1980 initiierter Vereinswerdung. Grund genug für einen „Großen Bahnhof“ im Jugendraum des Turnvereins, wo alles begann.

Langen – 9. Januar 1980: Im Jugendraum der TV-Halle am Jahnplatz treffen sich all jene, die die „Freie Wählergemeinschaft – Nichtparteigebundene Einwohner-Vertreter“ voranbringen wollen, indem sie der zu diesem Zeitpunkt schon seit 28 Jahren wirkenden, aber stets bloß „locker-lose“ verbundenen politischen Kraft ein vereinsartiges Korsett verpassen. Mittendrin: der junge Heinz-Georg – vom Opa zu der Versammlung mitgenommen. „Man wollte denen, die dabei waren, eine Struktur geben“, blickt Sehring auf den Tag genau vier Jahrzehnte später an gleicher Stelle zurück. „Es gab keine Satzung, keine Mitgliedsbeiträge, man war halt dabei.“ Dass er zum Vorsitzenden gewählt wurde, sei rasch erledigt gewesen, so Sehring. Dann beschließen die „anwesenden 14 Freunde“ eine Satzung, die allen, die immer noch mitmachen wollten, einen Monatsbeitrag von einer Mark abverlangte.

So viel zum Hintergrund des „großen Bahnhofs“ im TVL-Jugendraum am Donnerstagabend. Angeführt von Landrat Oliver Quilling und dem Kreistagsvorsitzenden Bernd Abeln über Langens Bürgermeister Frieder Gebhardt bis hin zu zahlreichen FWG-Repräsentanten von nah und fern sowie dem kompletten Langener Parteienspektrum sind die Gäste gekommen, um Jubilar Sehring die Hand zu schütteln.

FWG-NEV-Bürgermeisterkandidatin Claudia Trippel hält die Laudatio. Vier Äpfel hat sie parat – jeder steht für ein Jahrzehnt des Parteivorsitzes von Sehring; vier verschiedene Sorten, symbolisch für unterschiedlich „schmeckende“ Dekaden und Amtsperioden. So spricht Trippel Höhen und Tiefen ihrer „Partei“ an – die sich bekanntlich nicht als eine solche, sondern als Verein sieht – und ebenso persönliche von Heinz-Georg Sehring. So kommt das katastrophale Abschneiden der FWG bei der Kommunalwahl 1981 auf den Tisch, hier fiel der Stimmenanteil von 19,9 auf 8,1 Prozent, ebenso die zwei gescheiterten Sehring’schen Anläufe bei Bürgermeisterwahlen. „Dass der FWG-NEV in Langen die Sonne verlustig ging, war auch kein Problem für uns – jetzt strahlen wir halt selbst“, zielt Trippel auf den bekannten Rechtsstreit mit den Freien Wählern ab. „Im Übrigen ist unser Heinz-Georg ein guter Gärtner, der alle Pflänzlein wieder zum Leben erweckt und sich daran selbst wieder aufbaut.“ Die Urkunde für 40 Jahre verdienstvolle Arbeit an der Spitze der FWG-NEV bescheinigt Sehring zugleich die Ehrenmitgliedschaft – das Apfelquartett steht obendrein für vier richtige Apfelbäume als Geschenk, deren Sorte sich Sehring aussuchen darf.

Dass der Geehrte selbst „auch noch kurz ein paar Worte“ sagen mag, liegt auf der Hand. Wer ihn kennt, ahnt, was kommt – ein Abriss der vergangenen 40 Jahre. „Was viele Langener bewegt hat und dem man sich machtlos gegenüber sah, das hat mich zur Politik gebracht“, verrät Sehring. Als Heinrich Anthes die Neuordnung anregt, ist Sehring dabei – und rasch in vorderster Reihe. Dass man zunächst auf Kreisebene erfolgreicher ist als in Langen, gibt ihm zu denken. Doch bald nimmt er auch im Stadtparlament Platz. „Unvergessen“ sind ihm etwa „die Überläuferaktion, die der CDU erstmals eine Mehrheit brachte“ oder auch die Anläufe, den Posten des Ersten Stadtrats zu besetzen. „Wenn wir 1996 den lieben Gott vom Himmel geholt und als Bewerber für diesen Posten aufgestellt hätten, dann hätten die anderen den Teufel aus der Hölle geholt und den gewählt“, kommentiert Sehring rückblickend.

Gleichwohl habe die Langener Interessenvereinigung für die Bürger – „denn das sind wir“ – viel für Stadt, Kreis und sogar für ganz Hessen bewirkt. „Durch die ,Langener Resolution’, die die Direktwahl von Bürgermeistern forderte und nach einer Landesdelegiertenversammlung der Freien Wähler in der Stadthalle gefasst wurde, besannen sich die Regierungsparteien und führten die Direktwahlen in Hessen ein“, erinnert Sehring. Auch die Beseitigung der Fünf-Prozent-Hürde habe die FWG auf Landesebene unterstützt.

Dass er nicht nur in der Politik, sondern auch bei Turn- und Obst- und Gartenbauverein sowie im Kirchenvorstand kräftig mitmischen konnte, verdankt Sehring seiner verständnisvollen Frau Marie. „Bin gleich wieder da“, erklärt er nach seiner Rede, verschwindet kurz aus dem Saal und kehrt mit einem Strauß von 35 roten Rosen für Marie zurück – „für jedes Jahr, das du mit mir ertragen und mich unterstützt hast.“

