B 486-Ausbau - Hessen Mobil in der Kritik

Verkehrslärm bereitet Kopfschmerzen

+ © p Reicht die bisherige Lärmschutzwand aus? Ausgelegt ist die Schallschutzanlage auf 20 000 Fahrzeuge pro Tag, künftig werden es fast dreimal so viele sein. Wie laut wird es dann in Oberlinden? © p

Sorge vor mehr Verkehr in der Innenstadt, Verwunderung über „verschwundene“ Autos in den Berechnungen – der vorgesehene Ausbau der B 486 bereitet dem Magistrat zumindest in der derzeitigen Planungsvariante von Hessen Mobil Kopfschmerzen.