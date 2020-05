Langen: Baustellen überall und immer noch kein Ende in Sicht 

Die Bautätigkeit in Langen wird auf absehbare Zeit nicht abnehmen, Kräne werden noch lange das Stadtbild prägen. Es entstehen Wohnungen, Betreuungseinrichtungen für Kinder, neue Geschäfte für die Nahversorgung und Gewerbebetriebe.

In Langen wird fleißig gebaut - auch neue Wohnungen entstehen.

. Droht ein Verkehrschaos?

Langen - Außerdem wird die Sonnenblumenschule erweitert. Das ist zumeist mit Beeinträchtigungen verbunden, die auch zu Verkehrsbehinderungen führen können. Damit sich die Bürger in kompakter Form ein Bild machen können, was wann wo wie und wie lange geschieht, hat die Stadt nun auf ihrer Internetseite einen neuen Bereich „Aktuelle Baustellen“ eingerichtet.

„Langen bleibt als Wohnort und als Gewerbestandort weiter eine herausragende Adresse im Rhein-Main-Gebiet. Bei uns wird gebaut und mächtig in die Zukunft investiert“, betont Bürgermeister Frieder Gebhardt. Das seien gute Aussichten, aber der Weg zum Ziel werde kein leichter sein, meint der Verwaltungschef.

Die Seite „Aktuelle Baustellen“, die am einfachsten über einen Button direkt auf der Startseite erreichbar ist, informiert nicht nur über die laufenden und anstehenden Großvorhaben und nennt Kontaktadressen, sondern weist auch auf Straßensperrungen aufgrund kleinerer Baustellen hin.

Langen: In jüngerer Zeit gab es viele Baustellen - aber kein Verkehrschaos

Mit komplexen Bauvorhaben hat Langen gerade in jüngerer Zeit Erfahrungen gesammelt. Noch gut in Erinnerung ist die Sanierung der Brücke über die Bahnlinie. Trotz Sperrung der wichtigsten innerstädtischen Ost-West-Verbindung war es nicht zum befürchteten Verkehrschaos gekommen.

Seit längerer Zeit wird im Norden der Stadt an der Elisabeth-Selbert-Allee eifrig gebaut. Die Langener Terrassen und das Aranda-Quartier sind nur zwei Beispiele. Die neuen Wohnungen und Häuser wurden und werden Zug um Zug bezogen. Gleiches gilt für ein weiteres großes Wohngebiet am Belzborn. Aktuell stehen die Bagger zudem an der Bahnstraße, wo die Firma Salco das „Stadtquartier“ mit Eigentumswohnungen und Supermarkt realisiert.

Ähnliches geschieht mit dem Postgelände; dort sind Wohnungen, Einzelhandel, Arztpraxen und Büros geplant. Die Postbank-Filiale zieht in einen Anbau am Jahnplatz. „All das wird unsere Innenstadt verändern und gewiss nach vorne bringen“, freut sich Gebhardt. Er weist obendrein darauf hin, dass Bushaltestellen behindertengerecht umgebaut würden.

Langen: Großbaustelle in Bahnhofsnähe und neue Wohnungen

Längst eine Großbaustelle ist das Quartierszentrum Liebigstraße in Bahnhofsnähe. Es umfasst ein Einkaufszentrum, das bereits im Herbst eröffnen soll, und das LiebigCarree mit Wohnungen und darüber hinaus einem Hotel. Das Quartierszentrum bildet das Entree zum neuen Wohngebiet an der Liebigstraße für mehr als 3 000 Menschen. Bis zur Nordumgehung und zur Hans-Kreiling-Allee reicht das 28 Hektar große Areal. Auch die Liebigstraße selbst wird in nächster Zeit zur Baustelle, weil sie grundlegend saniert werden muss. Zugleich kommen Kabel in die Erde und es wird ein Teilstück der Radschnellverbindung Darmstadt – Frankfurt verwirklicht.

An den Start gehen soll im Herbst auch das Wohngebiet „Am Speierling“ auf dem Steinberg, das seinen Namen einem beeindruckenden Baum mit 20 Metern Kronendurchmesser verdankt, der erhalten bleibt. Geplant sind östlich der Konrad-Adenauer-Straße 80 Wohneinheiten. Auf der westlich benachbarten Brachfläche will die Baugenossenschaft Langen unter dem Motto „Steinberg leben. Unser Zuhause.“ kostengünstige Wohneinheiten und kleinere Ladenlokale realisieren.

Langen: 160 neue Wohnungen soll es bis 2026 geben

Darüber hinaus will die Baugenossenschaft bis 2026 im Quartier Sofien-/Annastraße bis zu 160 Neubauwohnungen errichten und zu fairen Mieten vergeben. Durch den Neubau entsteht modernerer, zusätzlicher Wohnraum in Langen. Ein nachhaltiges Energie- und Mobilitätskonzept soll die Stadt bei der Klimawende vor Ort unterstützen. Die bestehenden neun Gebäude aus den 1950er und 60er Jahren, die sich im Besitz der Genossenschaft befinden, müssen allerdings für den Neubau weichen; eine Modernisierung würde sich nicht mehr lohnen.

Aktuell größtes Vorhaben im Wirtschaftszentrum Neurott ist der Bau der Europazentrale des weltweit tätigen Automobilzulieferer American Axle & Manufacturing (AAM), der seine Firmensitze aus Bad Homburg und Dieburg in Langen zusammenlegt. Der neue Hauptsitz entsteht auf einer 36 000 Quadratmeter großen Fläche des früheren Kronenhofs an der Ecke Paul-Ehrlich-/Robert-Bosch-Straße und soll im Oktober bezugsfertig sein. Auf der Nachbarfläche möchte das Paul-Ehrlich-Institut neu bauen.

Auch eine weitere Baustelle beschäftigt die Stadt. Der Ausbau der B486 zwischen Langen und der A5 verzögert sich um mehrere Jahre.