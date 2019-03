Einkaufen in der Langener Innenstadt: Nicht so schlecht wie der Ruf

Befriedigend: Bei einer Umfrage beurteilten die Kunden die Langener Innenstadt in verschiedenen Kategorien überwiegend im mittleren Bereich.

Der durchschnittliche Kunde in der Innenstadt ist weiblich, etwa 50 Jahre alt, kommt zu Fuß, kauft wenig im Internet und findet das Angebot in Langen eigentlich gar nicht so schlecht wie landläufig gedacht. Das ergab eine Befragung.

Langen – Glaubt man den Aussagen vieler Bürger in Leserbriefen oder im Internet, ist es um die Innenstadt schlecht bestellt. Doch so negativ wie gefühlt sehen die Langener die Einkaufsmeile gar nicht. Eine Befragung im Auftrag des Kölner Instituts für Handelsforschung (IfH) unter Passanten ergab die Schulnote drei. Dieses „Befriedigend“ ist für die städtische Wirtschaftsförderung eine Grundlage, auf der sich aufbauen lässt, zumal sie aus dem 60 Seiten starken Ergebnisbericht wichtige Erkenntnisse für die künftige Ausrichtung des Citymarketings ziehen will.

Deutlich wird aus den Daten, dass die Verbraucher überwiegend zum gezielten Einkauf in die City kommen. Schaufensterbummel oder Verweilen im Schatten der Platanen stehen weniger hoch im Kurs. Mit der Zensur „befriedigend“ bewerteten die Befragten die Parkmöglichkeiten sowie das Kultur- und Freizeitangebot im Stadtkern. Auch in puncto Sicherheit und Sauberkeit notierten die Statistiker einen soliden Mittelwert.

Sehr gut/gut beurteilten die Befragten die Themengebiete Erreichbarkeit, Öffnungszeiten der Geschäfte und Veranstaltungen in der Innenstadt. Ebenso zufrieden waren sie mit dem Dienstleistungs- und Gastronomieangebot und den Orientierungsmöglichkeiten entlang der Bahnstraße. Mangels Masse ging die Wertung in der Kategorie Sehenswürdigkeiten erwartungsgemäß in den Keller.

„Aus den Resultaten der Umfrage haben wir erfahren: Wer bei uns einkauft, ist statistisch gesehen meist weiblich und etwa 50 Jahre alt“, berichtet Joachim Kolbe, Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport. Erstaunlich: Von allen Kommunen in der Studie habe Langen den höchsten Fußgängeranteil bei den Einkäufern. „Beachtliche 42,5 Prozent aller Befragten kommen zu Fuß in die Stadt“, erläutert der Wirtschaftsförderer. „Der Durchschnitt aller anderen Städte lag bei 24,7 Prozent.“

85 Prozent der Befragten sind direkt in Langen beheimatet. Weitere fünf Prozent kommen zum Shoppen aus Egelsbach, der Rest aus anderen umliegenden Kommunen.

Mit dem vorhandenen Sortiment sind die Kundschaft generell zufrieden. Die Auswahl bei Lebensmitteln, Drogeriewaren, Büchern und Optikern sei exzellent. Geht es um die Vielfalt der Läden mit Sport- und Spielwaren, Büro- und Schreibartikeln, Unterhaltungselektronik, Uhren und Schmuck, Bekleidung und Schuhen, sehen die Interviewten Langen im befriedigenden Bereich. Geschäfte mit Möbeln und Einrichtungsgegenständen vermissen die meisten komplett. Verständlich aus Kolbes Sicht, da es an entsprechenden Flächen für solche Angebote in der Innenstadt fehlt.

Knapp 60 Prozent der Teilnehmer empfinden die vorhandenen Sitzgelegenheiten und etwa 83 Prozent die Ausleuchtung der Bahnstraße bei Dunkelheit als ausreichend. Wissen wollten die Fachleute aus dem Rathaus ferner, wem die Citymarketing-Kampagne „So nah. So gut. So Langen.“ geläufig ist (72 Prozent) und wer den Langener Einkaufsgutschein kennt (58 Prozent). Ein Unentschieden gab es auf die Frage „Würde Ihnen ein Wochenmarkt in der Romorantin-Anlage gefallen?“.

„In vielen der angesprochenen Themengebiete sind wir aktiv – auch wenn das die Kunden manchmal nur unterschwellig wahrnehmen“, vermutet Kolbe. „Die Stadt, der Gewerbeverein, die lokalen Geschäftsleute, die Stadtwerke und zahlreiche Vereine arbeiten in unserer Citymarketing-Initiative gemeinsam daran, die Innenstadt lebendig, attraktiv und wettbewerbsfähig zu erhalten.“

Klar sei aber auch: „Wir können uns überlegen, was wir wollen – wenn die Eigentümer nicht mitspielen, wird es nichts“, sagt Bürgermeister Frieder Gebhardt. Und Kolbe ergänzt mit Blick auf die Nutzung von Gewerbeflächen: „Wir sind nicht die Besitzer, auch wenn das manche denken.“

Beim Thema Sauberkeit verweist Kolbe auf das StraßenCarer-Projekt, bei dem sich professionelle Reinigungskräfte regelmäßig die Bahnstraße vornehmen und von herumliegendem Müll und wucherndem Unkraut befreien. Um die Aufenthaltsqualität zu steigern, seien zudem neue Sitzgelegenheiten installiert und ganze Abschnitte der unteren Bahnstraße im Zuge des Stadtumbau-Programms saniert worden. Auch die Möglichkeiten für die Versorgung der Innenstadt mit kostenlosem WLAN wie seit Längerem am Lutherplatz würden derzeit geprüft. Und mit Blick auf ein breiteres Warensortiment verweisen Kolbe und Gebhardt auf das geplante Stadtpalais an der Bahnstraße (Höhe Zimmerstraße) und das Quartierszentrum an der Liebigstraße. (ble)