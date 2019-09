Multimediale Bildungs-Show informiert Albert-Einstein-Schüler über Klimaschutz

Seit Monaten protestieren junge Leute für Klimaschutz, die öffentliche Debatte ist hitzig. Dabei gibt es viel Halbwissen und es kommen neue Begriffe ins Spiel.

Langen – Um die Schüler für das Thema zu sensibilisieren und sie fundiert zu informieren, hat sich die Albert-Einstein-Schule die Bildungsveranstaltung „Energievision 2050“ eingeladen. Einen Tag lang beschäftigten sich alle Schüler der Integrierten Gesamtschule intensiv mit dem Klimawandel und Zukunftsstrategien.

Hintergrund des Projekts, mit dem der Verein Multivision bundesweit tourt, ist es, die Fünft- bis Zehntklässler über Nachhaltigkeit, Energie- und Klimathemen aufzuklären. Denn sie sind die Generation, um deren Zukunft es geht. „Wir erklären nicht, wie der Klimawandel entsteht, sondern wollen unseren Blick mit den Schülern in die Zukunft richten“, erklärt Referent Björn Wiele. Daher der Titel „Vision“. 2050 deshalb, weil 197 Staaten gemäß Pariser Abkommen bis zu diesem Jahr weitgehend treibhausgasneutral sein wollen.

Langen: Halbwissen ergänzen

„Die Schüler wissen schon recht viel“, urteilt Wiele. Aber dem Politikwissenschaftler und seinem Team geht es darum, fundiertes Wissen zu vermitteln. Vor ihm in der Schulturnhalle sitzen gerade die Siebt- und Achtklässler. Ein Film hat ihnen zuvor Personen vorgestellt, die sich auf unterschiedliche Weise für Innovation und Klimaschutz engagieren – und meist gar nicht viel älter sind als sie. „Man ist nie zu jung, um sich zu engagieren,“ sagt Wiele. So wird ein junger Mann vorgestellt der sich für den Partnerverein „Help“ in der von Dürre besonderen betroffenen, afrikanischen Sahelzone einsetzt, eine junge Wissenschaftlerin, die erforscht, wie erneuerbare Energie sich speichern lässt und eine Aktivistin, die für „Plant for the planet“ – ebenfalls Projektpartner – Bäume pflanzt. „Denn, das weiß jeder von euch: Bäume speichern CO2 durch die Fotosynthese“, erklärt der Moderator.

Bäume zu pflanzen, um das Klima zu schützen, das ist für die Langener Schüler greifbar. „Aber der Regenwald brennt“, sagt ein Schüler besorgt und will wissen, welche Auswirkungen das auf die Menschen in Europa hat. Wiele erklärt, dass die Amazonas-Brände nicht nur verheerend für die CO2-Aufnahme, sondern auch für den Wasserhaushalt sind. Dass die Europäer eine Verantwortung haben, da sie den Klimawandel verursachen, aber er Menschen wie in der Sahelzone am heftigsten trifft.

E-Autos: Was bringen sie wirklich?

Besonders das Thema Verkehr treibt die Schüler um. Ein Junge will wissen, ob für die Herstellung von E-Autos nicht viel mehr Strom nötig sei. „Und um die Infrastruktur aufzubauen, braucht man ja auch viel Zeit und Geld. Bringt das dann überhaupt etwas?“ Letzteres stimme, sagt der Referent. Aber mehr Strom für die Produktion brauchten E-Mobile nicht. Das Ziel sei zudem, diesen langfristig aus erneuerbaren Energien zu beziehen. „Kohle hat keine Zukunft, das letzte Akw wird 2038 abgeschaltet“, betont Wiele.

Auch um das Fliegen – die Klimasünde Nummer Eins – geht es. Dazu wird ein junger Wissenschaftler vorgestellt, der an einem sogenannten Hyperloop arbeitet. Dabei werden Passagiere mit 1 200 Stundenkilometern durch eine Röhre geschossen. „Das wäre eine Alternative zum Fliegen, denn die meisten Flüge sind innerhalb Deutschlands und der EU“, erklärt Wiele. Die Schüler sind skeptisch. „Das kostet bestimmt total viel und dann können es sich die meisten nicht leisten“, prophezeit ein Jugendlicher. Das dürfe natürlich nicht sein und natürlich sei der Hyperloop noch Zukunftsmusik, räumt Wiele ein. Aber: „Wir brauchen Alternativen!“

Jeder kann etwas für das Klima machen

Die kommen auch bei Alltäglichem zur Sprache: Ob für Fotovoltaikanlagen seltene Erden verarbeitet werden, will ein Junge wissen. „Dafür nicht, aber für dein Smartphone“, stellt der Moderator richtig. Mit dem eigenen Konsumverhalten könne man viel fürs Klima tun. „Soll ich meine Klamotten jetzt selbst nähen? Oder was soll ich anziehen?“, fragt ein Jugendlicher daraufhin provokativ. „Nur wenn es dir Spaß macht!“, kontert Wiele. Freilich könne man den Faktor Umweltfreundlichkeit beim Shopping einbeziehen. „Sind Sachen besser produziert, halten sie länger – und verbrauchen weniger Rohstoffe“, betont der Referent.

Um solche Denkanstöße geht es bei der Veranstaltung, die der Förderverein der AES, die Stadt und die Stadtwerke gesponsert haben. Von jedem Schüler wird noch ein Euro eingesammelt, um die Kosten zu decken. Dafür gibt es jede Menge wertvollen Input, glaubt Schulleiterin Susanne Fritz. „Uns ist es wichtig, dass wir Experten von außerhalb an die Schule holen, die aus dem ,echten Leben‘ erzählen“, sagt sie. Das Klimathema sei extrem relevant und aktuell. „Da hat es noch mal eine ganz andere Wirkung, wenn ein Sachverständiger solche Dinge erklärt“, meint Fritz. Außerdem könne die Schule so eine gewisse Grundinformation sichern. Denn der Wissenstand der Schüler sei sehr unterschiedlich – je nachdem, ob im Elterhaus über solche Themen gesprochen werde.

Die „Energievision“ wird im Unterricht nachbereitet. Abschließend fordert Wiele die Schüler noch auf: „Ein jeder von euch suche sich eine Sache aus, die er sich für ein besseres Klima angewöhnt – und dann durchzieht. Am besten bis zum Jahr 2050.“