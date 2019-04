125 Jahre SSG-Chöre: Akademische Feierstunde zum Jubiläum

Wenn früher ein Verein 100-jähriges Bestehen feierte, hätte es einen großen Festumzug in der Stadt gegeben – und Tausende hätten am Straßenrand gestanden.

Langen – Dagegen war die Feierstunde „125 Jahre Chorgesang der SSG Langen“ geradezu eine Veranstaltung im stillen Kämmerlein. Selbst in der abgeteilten Stadthalle war noch reichlich Platz. Wie sehr sich die Zeiten gewandelt haben und dass es wenig Sinn macht, diesen nachzutrauern, machte Festredner Malte Jörg Uffeln, Mitglied im Vorstand des Hessischen Sängerbunds, deutlich: „Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit . . . “.

Aber gerade in dieser Hinsicht ist die SSG schon recht gut aufgestellt. „Wer bei uns dem klassischen Gesang frönen will, kann es in Männer- und Frauenchören tun, wer sich zum modernen Liedgut hingezogen fühlt, für den gibt es die EbbelVoices oder die verschiedenen Chorprojekte“, unterstrich Sänger-Vorsitzender Manfred Krüger. Er versicherte, die Abteilung wolle sich noch mehr der Jugend öffnen und dieser Angebote „auf Wellenlänge“ unterbreiten. Der Konzertchor und die EbbelVoices führten mit ihrem Chorvortrag der Jubiläumshymne nach Beethoven gleich mal musikalisches Zusammenspiel vor Augen.

Malte Jörg Uffeln hat mit seiner Festrede vermutlich so manches ältere Sangesmitglied irritiert, benannte er doch schonungslos Realitäten, um diesen ins Auge zu sehen. „Deutschland ist immer noch das Land der Vereine und sie sind ein wichtige Sozialinstanz – leider werden sie immer weniger.“ Uffeln bat die Gäste, die Augen zu schließen und sich vorzustellen, wie der Langener Veranstaltungskalender ohne Angebote der Vereine aussähe.

+ 125 Jahre Chorgesang – das feierte die SSG-Familie mit prominenten Gästen. Das Foto zeigt von links: Bürgermeister Frieder Gebhardt, Siegfried Roet (Sängerkreis Offenbach), Malte Jörg Uffeln (Hessischer Sängerbund), Abteilungsleiter Manfred Krüger, SSG-Vorsitzender Jochen Uhl, Stellvertreter und Moderator Thomas Räuber, Walter Metzger (VVV) sowie Landrat Oliver Quilling. © Postl

Gleichwohl habe sich das Freizeitverhalten verändert: „Leute sind immer noch gesellig, aber weniger, um einem Verein beizutreten, sondern um Sport zu treiben, an einem Gesangsprojekt mitzuwirken oder sich sozial zu engagieren“, stellte Uffeln fest. Wichtig seien Zielsetzungen. „Um kurzfristig ein Vorhaben zu realisieren, sind Projekte ungemein wichtig. Hierbei hat der Konzertchor der SSG Langen schon neue Wege beschritten – machen Sie weiter so.“

Thomas Räuber verwies als Moderator des Abends und stellvertretender SSG-Vorsitzender auf die „klassische SSG-Karriere“. Diese beginne „mit Anmeldung der Mitgliedschaft bei der Geburt, führt über das Turnen und Kicken – inzwischen auch Capoeira – und so weiter. Und wenn das alles nicht mehr geht, dann wird man bei uns halt Sänger“, scherzte Thomas Räuber.

Landrat Oliver Quilling gratulierte gleich doppelt, weil bei der SSG Langen der Sport und der Gesang gleichermaßen erfolgreich seien. „Sie hatten besondere Führungskräfte, die den Verein über zwei Weltkriege hinweg am Leben gehalten und dann wieder aufgebaut haben. Und heute bin ich ebenso überzeugt, dass es wieder solch engagierte Mitglieder an der Spitze gibt, die die vielfältigen Gruppierungen in eine sichere Zukunft führen“, erklärte Quilling.

Bürgermeister Frieder Gebhardt sah ebenfalls allen Grund, stolz zu sein. „Sie haben über viele Generationen hinweg das Kulturgut, an dem wir uns heute noch erfreuen, gepflegt und bewahrt“, betonte Gebhardt. Der SSG-Chor sei einer der größten Gesangsvereine in der Region und habe sich als bester musikalischer Botschafter erwiesen. „Und das weltweit“, spielte der Rathaus-Chef auf umjubelte SSG-Auftritte in Übersee an. „Bereits zum 100-jährigen Bestehen hat die Gesangsabteilung die Zelter-Plakette erhalten, das war der Ritterschlag. Zudem war sie dreimal Kulturpreisträger unserer Stadt“, umriss Gebhardt das Wirken des SSG-Konzertchors.

Ein Extralob für die Pflege von Gesang und Kulturgut hielt auch Jochen Uhl, der Vorsitzende des Gesamtvereins, parat. Und im Namen sämtlicher anderen Langener Vereine überbrachte VVV-Vorsitzender Walter Metzger die Grußbotschaft.

Ein Sangesbruder schließlich beschloss den Grußwortreigen: Siegfried Roet, Vorsitzender des Sängerkreises Offenbach, tat folgende Erkenntnis kund: „Wer Sport treibt und dazu noch singt, wird 100 Jahre alt – hier bei der SSG Langen kann man dies in idealer Weise tun.“

Von Leo F. Postl