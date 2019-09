NEUE STADTHALLE LANGEN: Der zehnte Geburtstag seit der Sanierung wird groß gefeiert

Das ist ein Grund für eine große Party: Die Neue Stadthalle Langen wird zehn Jahre alt. Im November 2009 nahm das mit großem Aufwand sanierte, ursprünglich 1974 eröffnete Veranstaltungszentrum seinen Betrieb auf.

Langen – Zeitgleich mit ihm gingen in der umgebauten und erweiterten Stadtbücherei, dem Restaurant Himmel & Erde sowie dem sanierten Hallenbad die Lichter wieder an. Neu war die Ausstellung zeitgenössischer Glasgemälde Glas/Werke/Langen. Tausende Konzerte, Theaterabende, Lesungen, Partys, Messen, Kongresse, Tagungen und Feste und annähernd drei Millionen Besucher zählte das „gemeinsame Haus“ in dem zurückliegenden Jahrzehnt.

Keine Frage, das muss gefeiert werden. Termin dafür ist Samstag, 23. November. Nachmittags startet die Stadtbücherei mit einem bunten Programm für die ganze Familie, im Foyer wird es ein neues Glasfenster von Johannes Schreiter zu bewundern geben und im Himmel & Erde erzählen Bilder unseres Fotografen Marc Strohfeldt aus der Geschichte des Hauses an der Südlichen Ringstraße.

„Die Stadthalle hatte von Beginn an eine Philosophie: Das Haus soll gastlich und offen sein, mit Stil, Augenzwinkern und Kultur, ein Haus mit Haltung, für alle, für die Stadt“, erklärt „Hausherr“ Joachim Kolbe, Geschäftsführer der Bäder und Hallenmanagement Langen GmbH sowie Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport. „Schon deswegen stehen die Langener, stehen Musiker aus der Nachbarschaft im Mittelpunkt des großen Jubiläumsfestes.“

Langen: Große Party in der Stadthalle

Um 20 Uhr soll die Party starten, zu der sich alles, was hier Rang und Namen hat, angekündigt hat: Ena Roth, Kiki Cordalis, Hans-Jürgen Lange von den Lickin" Boyz, Elena Keller und Roland Olschok, Rockabilly-Ikone Markus Pott, Gitarrist und Sänger Tommy Scharf, die Singer/Songwriter Jonas Fisch und Markus Striegl, Schlagzeuger Detlef Möbius, die Band Ciderman sowie Gäste wie Andreas Kümmert, Stevie B. Zet oder Gitarrist Jussi Amen Ra von der Rockband Lordi. Obendrein gibt es eine exquisite Stammband, die Kulturpreisträger Markus Striegl eigens für den Abend zusammengestellt hat, unter anderen mit Chris Lindner (Gitarre, spielt zum Beispiel mit Marianne Rosenberg), Bassist Dirk Ritz (unter anderem Ina Müller Band), Tim Hellmers (Keyboards, Zusammenarbeit mit Stefan Gwildis) und Lukas Reiss am Schlagzeug. Moderiert wird die lokale Gala vom Langener Musiker und Neu-Comedian Peter Kunz.

Einlass ist ab 19 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf an den bekannten Stellen zehn Euro zuzüglich Gebühren und sind an der Abendkasse für zwölf Euro zu haben.

