Ein zweiter Bewerber für das Amt des Bürgermeisters hat seinen Hut in den Ring geworfen: Joost Reinke, Parteimitglied der Linken und fraktionsloser Stadtverordneter, tritt als unabhängiger Kandidat an.

Langen – Wer Nachfolger von Frieder Gebhardt (SPD) wird, entscheidet sich am 1. oder (bei erforderlichem zweiten Wahlgang) am 15. März 2020.

Reinke (54, verheiratet, zwei Kinder im Grundschulalter) kam im März 2016 als parteiloser Kandidat auf einer offenen Liste der Linkspartei (der er kurz darauf beitrat) in die Stadtverordnetenversammlung. Im Februar 2018 zerbrach die zweiköpfige Fraktion aufgrund inhaltlicher Differenzen und „persönlicher Befindlichkeiten“, wie er sagt. Seit Sommer 2016 vertritt er Die Linke im Jugendhilfeausschuss des Kreises Offenbach.

Bei einer Bürgermeisterwahl handele es sich explizit um eine Kandidaten- und keine Parteienwahl, betont der Gymnasiallehrer. Aus diesem Grund trete er als unabhängiger Bewerber an. Die Zahl der erforderlichen 90 Unterstützerunterschriften hat er mit 140 deutlich übertroffen; die Kandidatur wurde nach Prüfung durch das Wahlamt der Stadt Langen offiziell bestätigt.

„Ich trete ein für mehr Grün und weniger Beton in Langen“, gibt Reinke erste Einblicke in sein Wahlprogramm: „Ich bin für eine Drosselung der Bauaktivitäten und gleichzeitig für einen Ausbau der sozialen Infrastruktur – Schaffung von Kitaplätzen, Grundschulen wie auch weiterführenden Schulen, Hort- und Betreuungsplätzen, mehr Kinderärzte und Allgemeinmediziner, größeres Augenmerk auf Turnhallen und Vereinsaktivitäten. Langen darf nicht nur äußerlich, sondern muss auch nach innen wachsen.“

Zukünftig müssten die politisch Verantwortlichen proaktiver handeln, also mehr vorwärtsgewandt planen und nicht auf der Grundlage veralteter Zahlen operieren, findet Reinke. „Eine überbordende Bürokratie darf die Kommune nicht erdrosseln. Gleichzeitig müssen wir Brüsseler EU-Entscheidungen, die kommunalpolitische Auswirkungen haben, stärker im Blick haben.“

Wichtig ist Reinke mehr interkommunale Zusammenarbeit in der „Großstadt im Grünen“, also zwischen den Kommunen im westlichen Landkreis Offenbach. „Ferner bin ich für die RTW-Anbindung Langens sowie den Ausbau des Radwegenetzes und würde an diesem Punkt stärker mit dem lokalen ADFC kooperieren.“

Ändern will Reinke auch das Auftreten gegenüber dem Land: „Insgesamt müssen wir kreativer und nach außen kämpferischer werden. In Richtung der Landesregierung müssen wir als Kommune mehr finanzielle Unterstützung einfordern. Die Landesregierung ist aufgefordert, endlich die laufenden Kosten der Kinderbetreuung zu übernehmen, und sie soll für die Renovierung der Straßen verantwortlich zeichnen. Damit würde sie endlich ihrem verfassungsmäßigen Auftrag nachkommen und den Kommunen würde mehr finanzieller Spielraum eröffnet.“

Die aktuelle Bautätigkeit in der Stadt sieht er teilweise kritisch: „Ich bin dafür, nicht jeden Fitzel Boden an Investoren zu verkaufen, um finanzielle Einmaleffekte zu erzielen“, so Reinke. Es gelte, „nicht alles bis zur letzten Ecke zu verplanen und zu bebauen, sondern mit mehr Augenmaß vorzugehen und Pufferbereiche einzuplanen, auf die man bei zukünftigem Bedarf zurückgreifen kann.“