Mit der Kamera im Mittelalter

Langen – Sprich: Wenn Detlef Möbius nicht gerade seinem Hauptberuf nachgeht und Hochzeiten oder Firmenporträts fotografiert (oder die Bilder am Computer nachbearbeitet), ist er mit der Kamera (oder einem Foto-Computerprogramm) in künstlerischer Mission unterwegs. Oder, weitere Möglichkeit: Er gibt sein Wissen an interessierte Hobbyfotografen weiter.

Das neueste Projekt des Langeners im künstlerischen Bereich wird beim Hayner Burgfest (6. bis 8. September auf der Burg in Dreieichenhain) das Licht der Öffentlichkeit erblicken. „Mittelalter vs. Moderne“ ist der Titel – und er verrät: Es geht um Gegensätze.

Bereits zweimal hat Detlef Möbius beim Burgfest ausgestellt, bislang allerdings „reinrassige“ Mittelalterbilder: Aufnahmen von Protagonisten in historischer Kleidung und historischem Ambiente. Und mittels Nachbearbeitung sowie durch die entsprechende Rahmenwahl hatte der Fotograf sie sogar in einer Art aufbereitet, dass sie wie echte Bilder aus längst vergangenen Zeiten wirkten.

„Ich mag es, Menschen zu fotografieren. Und ich bin vom Mittelalter fasziniert“

„Ich mag es, Menschen zu fotografieren. Und ich bin vom Mittelalter fasziniert“, sagt der gebürtige Frankfurter, den seine heutige Frau bereits 1980 nach Langen „eingeplackt“ hat. Als Organisator Roger Heil von der Kultur-Gesellschaft Hayner Vereine eine weitere Ausstellung in diesem Jahr anregte, reifte in Detlef Möbius die Idee, es diesmal etwas anders anzugehen. Allerdings war er skeptisch, ob sein Vorschlag für eine Bilderserie, die Mittelalter mit Moderne verknüpft, auf Gegenliebe stoßen würde. Weiß er doch: „In der Mittelalter-Szene gibt es Fans, die nicht eine einzige Schraube auf solch einem Fest sehen wollen.“ Und auf den Bildern sind nicht nur Schrauben zu sehen. „Doch Roger Heil war begeistert“, freut sich Möbius.

13 Aufnahmen hat der 59-Jährige speziell für die Open-Air-Ausstellung konzipiert und dieses Mal ausschließlich mit Darstellern der „Freyen Gefolgschaft zum Hayn“ zusammengearbeitet. „Es ist toll, dass die mitgemacht haben bei dieser Idee“, betont Möbius. Denn die Fotoshootings waren nicht nur für ihn harte Arbeit. „Der Arbeitsaufwand pro Aufnahme betrug bis zu zweieinhalb Stunden, bis die Posen perfekt waren, die Beleuchtung stimmte, alle Accessoires am richtigen Ort waren und so weiter.“ Der Fotograf selbst verbrachte danach noch etliche Stunden vor dem Computer mit der Bildoptimierung, um die Dramatik zu erhöhen und die Motive mittelalterlich aufzuarbeiten.

„Abends werden sie mit Fackeln beleuchtet, was die Bildwirkung noch mal erhöht“

Entstanden sind großformatige Aufnahmen im Format 60 mal 80 Zentimeter, die an allen drei Tagen des Burgfests zu sehen sind. „Abends werden sie mit Fackeln beleuchtet, was die Bildwirkung noch mal erhöht“, verrät Möbius. Und am Samstag, 7. September, 17 Uhr, präsentiert sich die Schau als „belebte Fotoausstellung“, wenn die Protagonisten in ihren historischen Gewändern vor Ort sind.

Neben dem Mittelalter hat es Möbius auch die Natur angetan. Seit 15 Jahren leitet er im Frankfurter Zoo Fotokurse für Kinder. „Das ist Naturschutz mit der Kamera“, sagt er. „Wir wollen die Entscheider von morgen sensibilisieren und ihnen Hintergründe vermitteln.“ Die jeweils zwölf Teilnehmer lernen dadurch sowohl die Grundlagen der Kamera, das Verständnis für die Fotografie, aber auch die Faszination für die Natur kennen. „Da bin ich wirklich stolz drauf“, sagt Möbius. Und auch die Kinder können es sein, werden ihre besten Aufnahmen doch Jahr für Jahr in der Vogelhalle des Zoos ausgestellt. Aktuell läuft noch die Schau mit den Bildern des 2018er Kurses, ab November sind die von diesem Jahr zu sehen. „Und da laufen dann hunderttausende Menschen dran vorbei.“

Seit vergangenem Jahr ist der gelernte Fotograf zudem ehrenamtlicher Naturschutzbotschafter des Zoos und der Zoologischen Gesellschaft. Seine Aufgabe ist es, Öffentlichkeitsarbeit über die Tiere und ihre Lebensräume, aber auch den Naturschutz im täglichen Leben zu machen.

Und letztlich bleibt sogar noch Zeit für ein weiteres Hobby: Musik. Möbius trommelt unter anderem bei der Band Intact. Bei seinem „Heimspiel“-Konzert in der Langener Stadthalle stand im März 2018 sogar Peter „Osti“ Osterwold von den Rodgau Monotones mit auf der Bühne. Und da tauschte Drummer Detlef mal schnell die Schlagzeugstöcke mit der Kamera und wurde zum rockenden Fotografen.

