Kita in Langen steht unter Wasser – und muss geschlossen werden

Die Betreuungseinrichtung in der Nordendstraße 45 muss nach einem Wasserschaden voraussichtlich für längere Zeit geschlossen bleiben.

Langen – Am Samstagmorgen ging bei der Feuerwehr Langen der Anruf ein: „Aus der Kita an der Nordendstraße läuft Wasser!“ Ein Rohrbruch im Trinkwasser-Hausanschluss überflutete die Zimmer. Der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke stellte unverzüglich die Wasserzufuhr ab, während die Feuerwehr das Nass aufsaugte. Mitarbeiter der kommunalen Betriebe und des städtischen Fachdiensts Kinderbetreuung waren ebenfalls im Einsatz. Nicht vermeiden ließ sich eine zweistündige Unterbrechung in der Wasserversorgung zweier Wohnblöcke an der Nordendstraße.

Langen: Fußböden der Kita überflutet

Die Fußböden der kellerlosen Kita waren bis zu zehn Zentimeter überflutet. Auf den rund 600 Quadratmetern wurden die meisten Möbel, zahlreiche Spielgeräte und die Wand- und Bodenbeläge beschädigt und müssen erneuert werden. Überdies muss nun überprüft werden, ob die Elektrik in Mitleidenschaft gezogen wurde. Aktuell laufen Baulüfter, damit die Räume wieder trocken werden. Der Fachdienst rechnet mit einer Sanierungsdauer von etwa sechs Monaten. Wie hoch der Schaden ist, wird derzeit ermittelt.

Kita überflutet: Betrieb in Langen steht still

„Bis die Kita den Betrieb vor Ort wieder normal aufnehmen kann, bringen wir die Kinder in anderen Räumlichkeiten unter“, sagt Bürgermeister Frieder Gebhardt. Gleich am Wochenende seien die betroffenen Familien informiert worden, dass nur ein Notbetrieb angeboten werden könne. In dieser Woche steht dafür der benachbarte Seniorentreff zur Verfügung. Der städtische Fachdienst bittet allerdings die Eltern, ihren Nachwuchs – falls möglich – bis einschließlich 30. August zu Hause zu betreuen. Vom 2. September an werden die Kinder aufgeteilt auf den Seniorentreffpunkt, das Jugendzentrum und das Sportzentrum Nord.

ble

