Kommunale Betriebe: Rote Zahlen befürchtet

Ob da wohl eine Geburtstagstorte drin ist? In wenigen Wochen dürfen die Kommunalen Betriebe Langen (KBL) „ersten Geburtstag“ an ihrem neuen Standort an der Darmstädter Straße feiern.

Langen – Das passende Geschenk hat sich der Dienstleistungsbetrieb gleich mal selbst gemacht: Für das Geschäftsjahr 2018 steht ein Plus von 194.000 Euro in den Büchern, das so nicht zu erwarten stand. Die KBL-Prognose hatte rote Zahlen, sprich ein Defizit von rund 200.000 Euro, in Aussicht gestellt.

„Mit dem Jahresüberschuss 2018 haben wir nicht nur den 2017er-Wert übertroffen, der bei 171.000 Euro lag, sondern auch unsere Prognose deutlich übererfüllt“, freut sich Betriebsleiter Manfred Pusdrowski. Hauptsächlich zurückzuführen sei das gute Ergebnis auf die Eigenkapitalverzinsung bei der Entwässerung. „Aber auch die Sparten Stadtreinigung, Straßenbeleuchtung und das technische Facility-Management haben besser abgeschnitten und im Vergleich zu 2017 etwas schlechtere Zahlen auf anderen Gebieten mehr als kompensiert“, fasst Pusdrowski zusammen.

Motor und Mechaniker der Langener Infrastruktur

Die Kommunalen Betriebe sind Motor und Mechaniker der Langener Infrastruktur. Sie sind zuständig für Entwässerung, Müllabfuhr, Straßenreinigung und Friedhof. Diese Leistungen werden durch Gebühren finanziert, die gemäß gesetzlicher Vorgaben kostendeckend sein müssen. Ferner kümmern sich die rund 60 Beschäftigten im Auftrag der Stadt um die Grünpflege, die Straßenbeleuchtung, den Bauhof, den Fuhrpark, den Winterdienst und das technische Facility-Management. Bei Letzterem geht es um Dienstleistungen für den Hoch- und Tiefbau, unter anderem um Bauleitung, -überwachung sowie Kostenabrechnung.

Der Bau des Betriebshofs in Kombination mit der Feuerwehr-Erweiterung – Investitionsvolumen knapp 15 Millionen Euro – und der Umzug von der Liebigstraße, wo nun Wohnungen gebaut werden können, an die neue Betriebsstätte waren neben der Gründung der neuen Abfallservice Langen/Egelsbach GmbH (ALEG – siehe Infokasten) nach Pusdrowskis Worten die herausragenden Ereignisse des Geschäftsjahrs 2018.

„Die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs ist stabil“

„Die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs ist stabil“, stellt der KBL-Chef fest und verweist zugleich auf Risiken und Nebenwirkungen: „Das Unternehmen ist immer von externen Einflüssen und Unwägbarkeiten abhängig. Insofern wird zum Beispiel von der Entwicklung der Entsorgungskosten bei der Rhein-Main Abfall GmbH beziehungsweise der Umlagen an den Abwasserverband abhängen, wie unser Betriebsergebnis ausfällt.“

Eine wichtige Rolle spiele außerdem stets die Haushaltssituation der Stadt Langen, die die Vergabe von Aufträgen an die Kommunalen Betriebe beeinflusse, erinnert Pusdrowski, der obendrein die Digitalisierung und den Fachkräftemangel als unternehmerische Herausforderungen ausmacht. All dem stellten sich die Kommunalen Betriebe in bewährter Weise gemeinsam mit den Stadtwerken und anderen Akteuren im Konzern Stadt. „Die ,schwarze Null’ im Ergebnis bleibt auch für die Zukunft im Fokus unserer Geschäftspolitik!“

