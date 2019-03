Langener Fotograf mit neuem Buch für World Press Photo Award nominiert

Mehr als sieben Monate lag Ingo Arndt in Patagonien auf der Lauer. Zurück brachte er die weltweit erste Dokumentation über das Leben der scheuen Raubkatzen.

Langen – Können. Ausdauer. Beharrlichkeit. Organisationstalent. Erfahrung. Und natürlich Glück. Es bedarf vielem, um ein Tier perfekt in Szene zu setzen. Wer nicht nur eines, sondern viele dieser perfekten Bilder macht, gehört zu den ganz Großen der Zunft der Naturfotografen. Ingo Arndt ist einer von ihnen. Jetzt hat sich der Langener einen Traum erfüllt: Mit „PumaLand – Im wilden Patagonien“ hat der vielfach prämierte Fotograf (Wildlife Photographer of the Year, Europäischer Naturfotograf und andere Preise mehr) die erste komplette Fotoreportage über wilde Pumas vorgelegt, die ohne Fotofallen und aus einer Hand entstand. Und die ist natürlich auch wieder für eine Auszeichnung nominiert: Beim World Press Photo Contest wird Arndt in der Kategorie Nature Stories einen der ersten drei Preise erhalten – welchen genau, wird am 11. April in Amsterdam bekannt gegeben.

+ Familienfoto: Colmillo ist eines der beiden Weibchen, die Ingo Arndt bei der Aufzucht ihrer Jungen begleitet hat. © Ingo Arndt „Meilenstein“ – mit diesem Wort beschreibt Arndts Kollege Laurie Campbell in seinem Vorwort das Buch. Denn der Fotograf hat gleich mehrere Verhaltensweisen der scheuen Raubkatzen erstmals fotografisch dokumentiert, so die Paarung und die Aufzucht der Jungen. Absoluter Höhepunkt ist aber die Jagdszene – eine dramatische Fotostrecke über die gerade mal vier Sekunden, die über Leben und Tod des Guanakos (eine Lama-Art) entscheiden. So plastisch festgehalten, dass sogar die wegfliegenden Grashalme zu erkennen sind, als der Puma das grasende Tier anfällt.

Arndts Traum begann bereits vor 17 Jahren, als er erstmals im Torres del Paine Nationalpark im Süden Chiles war, um Guanakos zu fotografieren. Damals hatte er lediglich eine ganz kurze Begegnung mit einem Puma, Sekunden nur, „aber das hat sich stark in mein Gedächtnis eingebrannt“, blickt er zurück. Für sein „Grasland“-Projekt weilte er vor fünf Jahren noch einmal mehrere Wochen in der Gegend – ohne eine einzige Raubkatze zu Gesicht zu bekommen. Doch er ließ nicht locker: Ein weiteres Mal reiste Arndt nach Chile, machte sich mit Fährtenlesern auf die Suche und konnte binnen zwei Wochen die ersten beeindruckenden Fotos machen.

So beeindruckend, dass National Geographic USA sofort aufsprang. Damit (und mit der Unterstützung des deutschen Sportartikelherstellers Puma) waren weitere Expeditionen gesichert. Insgesamt sieben Reisen unternahm Arndt binnen zweieinhalb Jahren nach Chile, war insgesamt sieben Monate dort unterwegs.

+ Scheu, aber faszinierend: Pumas (Puma concolor), hier das Weibchen Hermanita, sind in Patagonien nur mit erfahrenen Fährtenlesern zu entdecken. © Ingo Arndt „Ich habe mehrere Pumas immer wieder besucht und ihr Leben über einen längeren Abschnitt hinweg dokumentiert. So habe ich zwei Weibchen bei der Aufzucht ihrer Jungen begleitet“, berichtet der 50-Jährige. „Ich habe sie erstmals gesehen, als sie noch ganz klein waren, bei ihren ersten Ausflügen außerhalb der Höhle. Und dann das Leben der Familie verfolgt bis zu dem Moment, in dem die Mutter ihre Kinder aus dem Revier vertreibt, weil sie ausgewachsen sind.“

Einfach ist das nicht, denn Pumas sind extrem scheue Einzelgänger und haben anders als beispielsweise Löwen keine Lieblingsplätze, die sie immer wieder aufsuchen. „Wobei sich die Jungen von Sarmiento schon ein bisschen an mich gewöhnt haben. Das kleine Weibchen war ziemlich neugierig und hat immer mal wieder einen Schlenker in meine Richtung gemacht. Und einmal kam sie bis auf 15 Meter an mich heran und hat sich schlafen gelegt.“ Für einen Tierfotografen sei das eine ganz besondere Auszeichnung: „Es ist das größte Vertrauen, wenn ein Tier vor dir einschläft. Es zeigt, dass du nicht störst.“

Sarmiento (das Weibchen wurde von den Fährtenlesern nach dem See in seinem Revier benannt) war es auch, die Ingo Arndt die Jagdszene bescherte: „Das war eine Traumsituation.“ Und ihr vier Jahre alter Sohn Charqueado ermöglichte die erstmalige Dokumentation einer Paarung in freier Wildbahn. Um sie zu fotografieren, war Ausdauer vonnöten: „Es hat sechs Stunden gedauert, bis es passiert ist. Und da hatten wir noch großes Glück: Denn oft läuft das Männchen dem Weibchen tagelang hinterher.“ Aber zum Ausgleich paarten sich die beiden Raubkatzen dann fünfmal. Und setzten sich hinterher weithin sichtbar auf einen Felsen – „was sie sonst eigentlich nie machen, da sie von ihren Beutetieren nicht bemerkt werden wollen“.

Die einzigartigen Bilder waren mittlerweile in weiten Teilen der Welt zu sehen. Denn National Geographic USA reichte die Reportage an alle rund 40 Lizenzausgaben weiter – mit einer verkauften Auflage von etwa 6,5 Millionen Exemplaren. Dabei war sie jeweils unterschiedlich aufgemacht: „In Russland war es die Titelgeschichte, in Deutschland wurde sie im Dezemberheft 2018 mit einem Interview ergänzt“, berichtet Arndt.

Noch tiefer als mit der Magazingeschichte in die Welt der Pumas eintauchen kann man mit dem nun erschienenen Buch. Das ist wieder in familiärer Zusammenarbeit im Häuschen in Oberlinden entstanden, denn Ingo Arndts Frau Silke (die ihn auch auf einigen Reisen begleitete und Videoaufnahmen der Fotoarbeiten machte) war wie immer für das Layout zuständig. Die Texte stammen vom Fotografen selbst.

Aktuell ist das Buch auf Deutsch erschienen; für eine englischsprachige Ausgabe sucht der Langener derzeit einen Verlag. Außerdem erscheint im April in Chile ein weiteres Buch – „mit ungefähr den gleichen Bildern, aber komplett anderem Layout.“ Die Texte sind auf Chilenisch und Englisch – Zielgruppe sind auch Touristen. Patagonien wird immer beliebter als Reiseziel, was unter anderem den Pumas zu verdanken ist. Eine Entwicklung, die zweischneidig ist. Einerseits können durch die Einnahmen Naturschutzprojekte finanziert werden, andererseits sorgt der Tourismus auch für Probleme.

+ Dramatische Augenblicke: Sarmiento hat sich an das Guanako herangepirscht und springt es an. © Ingo Arndt Ingo Arndt und seine Frau jedenfalls lässt der Südzipfel Südamerikas auch nach Abschluss des Puma-Projekts nicht los. Die beiden planen, sich mit einem speziell ausgebauten Wohnmobil ein halbes Jahr lang durch Patagonien „treiben“ zu lassen. Urlaub wird das aber natürlich nicht. Denn eines ist sicher: Wenn ein Natur- und Tierfotograf in einer Gegend unterwegs ist, in der es spektakuläre Natur und interessante Tiere gibt, kommt er mit tausenden Bildern zurück …

PumaLand und weitere Bücher

Ingo Arndt gehört seit vielen Jahren zu den herausragenden Naturfotografen weltweit. Er lebt mit seiner Frau Silke seit 21 Jahren in Oberlinden. Seit beinahe 30 Jahren reist Arndt auf der Suche nach spannenden Naturreportagen um den Globus. Seine Bilder erscheinen in internationalen Magazinen wie National Geographic, GEO, Stern oder BBC Wildlife. Zudem sind seine FAotos regelmäßig bei Ausstellungen in Museen und Galerien überall auf der Welt zu sehen. Arndt hat bislang 16 Bücher veröffentlicht. Sein neuestes Werk „PumaLand – Im wilden Patagonien“ ist gerade erschienen beim Verlag Knesebeck, ISBN 978-395728-204-0 (192 Seiten, 206 Abbildungen, 45 Euro). Ebenfalls noch erhältlich sind die Bücher „Grasart“ (ISBN 978-3-86873-881-0, 49,95 Euro), „Küstenbären“ (ISBN 978-3-86873-654-0, 29,95 Euro), „Architektier“ (ISBN 978-3-86873-568-0, 49,95 Euro) und „Tierreich“ (ISBN 978-3-86873-180-4, 39,95 Euro).

Von Markus Schaible