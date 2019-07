Langenerin rettet Dreijährige nach Badeunfall

Eine 55-jährige Langenerin rettet ein scheinbar leblos im Gaderner See treibendes Kind. Jetzt soll die Krankenschwester aus Langen die hessische Lebensrettungsmedaille für ihr mutiges Verhalten erhalten.

Langen/Gedern – Es ist der Horror für Eltern: Ein Kleinkind treibt scheinbar leblos im Badesee. Am Dienstagnachmittag ziehen Badegäste ein dreijähriges Mädchen im Gederner See im Wetteraukreis. Doch glücklicherweise helfen die Erwachsenen schnell. Eine Krankenschwester aus Langen reanimiert das Kind – und rettet ihm so das Leben.

Die 55-jährige Yvonne Pietrek ist mit ihrer erwachsenen Tochter und ihren beiden Enkelkindern am Badesee, der etwa 35 Kilometer von der Kreisstadt Friedberg entfernt liegt. Die Langener verbringen einen Kurzurlaub am beliebten See mit Campingbereich und Feriendorf. „Wir waren erst ein paar Stunden vorher angereist“, erzählt die Krankenschwester, die an der Langener Asklepios Klinik in der Unfallchirurgie arbeitet.

„Ich bin dann sofort losgerannt“

„Meine Tochter hörte auf einmal, wie Leute am Wasser um Hilfe schreien“, schildert Pietrek im Gespräch mit unserer Zeitung. Um den Schwimmbereich herum herrscht Aufregung, Badende winken hektisch gen Ufer. „Ich bin dann sofort losgerannt“, sagt Pietrek.

Am Wasser angekommen, habe sie schon einen Mann mit einem Kind auf dem Arm gesehen. „Es war ganz schlimm“, sagt die Langenerin rückblickend. Das Mädchen sei bewusstlos gewesen, die Bademeister hätten den Vorfall wohl noch nicht bemerkt. „Also habe ich das Mädchen reanimiert.“

Noch nie ein Kind wiederbelebt

Das war für die Krankenschwester trotz ihrer Erfahrung eine ungewohnte Situation. Sie habe zwar schon drei Mal erwachsene Patienten wiederlebt, aber noch nie ein Kind. „Ich musste umdenken, kleine Kinder reanimiert man ja nur mit dem Finger statt mit der ganzen Handfläche“, schildert die Krankenschwester. Ihre Tochter, die als Erzieherin regelmäßig in erster Hilfe bei kleinen Kindern geschult wird, unterstützt sie dabei – mit Erfolg. Das Mädchen lebt. Die verständigten Rettungskräfte übernehmen die weitere medizinische Versorgung der Dreijährigen aus Sachsen-Anhalt. Das Kind wird mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Gerettetem Mädchen geht es wieder besser

Die Langenerin ist nun sehr froh, dass sie dem Mädchen helfen konnte. Pietrek hat verfolgt, wie es mit dem Fall weitergeht. Mit Freude habe sie gelesen, dass es der Kleinen den Umständen entsprechend gut geht. Laut Polizei ist das Kind außer Lebensgefahr: Es befindet sich noch zur weiteren Behandlung im Krankenhaus, darf aber wohl bald nach Hause. „Ich würde mich gerne noch direkt bei den Eltern nach dem Wohlergehen des Mädchens erkundigen“, sagt die Langenerin. Auch sie wundert sich allerdings, warum die Eltern scheinbar nicht in der Nähe waren, als die Kleine badete.

Hessische Lebensrettungsmedaille

Zu den Plänen, dass sie für ihr engagiertes Handeln für die Verleihung der Hessischen Lebensrettungsmedaille vorgeschlagen werden soll, sagt Pietrek bloß: „Damit hätte ich kein Problem.“ Erst mal freut sie sich nun nach dem Schock am Anreisetag auf noch ein paar entspannte Urlaubstage mit ihrer Tochter und ihren Enkeln.

