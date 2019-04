Langens schönste Gesichter frisch aufpoliert

Die gotische Stadtkirche und der Stumpfe Turm mit dem spitz zulaufenden Weihertürchen, der himmelblaue Waldsee mit seinem Sandstrand, das klassizistische Alte Rathaus mit seinen auffälligen Rundbogenfenstern und die glänzende Glasfront der Stadthalle zählen zu den bekanntesten Wahrzeichen Langens.

Langen – Sie zieren als Motive das Titelblatt der neuen städtischen Imagebroschüre. Auf 44 Seiten im DIN A4-Format präsentiert sich das inzwischen fast 39 000 Einwohner zählende Langen seinen Bürgern, vor allem aber Gästen sowie der Firmenwelt. Die Broschüre ist ab sofort im Rathaus an der Südlichen Ringstraße zu haben. .

Neben historischen Aufnahmen und beeindruckenden Luftbildern punktet die Neuauflage des Informationsprospekts optisch durch stimmungsvolle Aufnahmen der Alt- und Innenstadt. Wissenswertes zur Stadtgeschichte, zu Kultur- und Freizeitmöglichkeiten und zum Wirtschaftsstandort Langen bietet das Heft in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Türkisch – sprich in den Sprachen sämtlicher Partnerstädte, die ebenfalls gewürdigt werden. Infos über das Ebbelwoifest und ein Rezept für die traditionelle Grüne Soße bedienen die Genuss-Fraktion. Dass ein Stadt- und Übersichtsplan vom Steinberg bis ins Neurott ebenfalls Bestandteil des von der Stadtkommunikation konzipierten Werks ist, versteht sich von selbst. Zum Abholen liegt die Imagebroschüre an der roten StadtInfo-Theke parat – zum Nulltarif während der üblichen Öffnungszeiten. Digital findet sie sich auf der städtischen Webseite.

hob