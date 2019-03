Lichtburg-Kino geschlossen - wie geht es jetzt weiter?

Es war zu erwarten: Nach der Schließung des Kinos ist in Reaktionen aus der Bevölkerung auch immer wieder die Forderung zu hören, „die Stadt“ solle eingreifen und die Wiedereröffnung des Lichtspielhauses ermöglichen.

+ Joachim Kolbe © Strohfeldt

Langen – Wir sprachen darüber mit Joachim Kolbe, Leiter des städtischen Fachbereichs Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport.

Herr Kolbe, wie haben Sie persönlich die Nachricht von der Schließung des Lichtburg Cinema aufgenommen?

Das Lichtburg-Kino war da, solange ich zurückdenken kann. Das Kino war bei mir und bei eben ganz, ganz vielen Menschen in Langen Teil ihrer Kindheit, Jugend, ihres Lebens. Die plötzliche Schließung ist bitter für alle, die das Haus – mit all seinen Macken – ins Herz geschlossen hatten.

Sie sind Wirtschaftsförderer und oberster Kulturfachmann der Stadt in einem. Was bedeutet die Schließung für Langen?

Die Schließung des Kinos ist, sollte es dabei bleiben, ein tiefer Einschnitt in das, was uns in Langen seit Jahrzehnten lieb, vertraut und selbstverständlich war; es ist ein herber Verlust sowohl für das kulturelle Angebot, als auch die Attraktivität unserer Innenstadt. Außerdem ist es natürlich schmerzlich für Bruno Ugazio, der das Kino mit Leidenschaft geführt, es aber offenkundig nicht geschafft hat, die nötigen schwarzen Zahlen mit dem Betrieb zu schreiben. Und es ist schlimm für die Handwerksbetriebe, die jetzt um den Lohn für ihre ordentliche Arbeit bangen müssen.

Haben Sie eine Möglichkeit, mitzuhelfen, dass Langen auch in Zukunft ein Kino haben wird?

Wir werden jede Initiative und gute Idee unterstützen, die dazu beiträgt, dem Kino eine Perspektive zu verschaffen. Wir stehen in Kontakt mit dem Insolvenzverwalter, der nun zuerst für ein Verfahren nach Recht und Gesetz sorgt und sich mit großem Engagement müht, eine mögliche tragfähige Lösung zu finden. Herr Rechtsanwalt Algari ist sich der Bedeutung des Kinos und der Kultur in der Stadt sehr bewusst; was wir mit ihm gemeinsam bewegen und in der Sache Hilfreiches tun können und tun dürfen, machen wir. Letztendlich hat er als Insolvenzverwalter natürlich recht, wenn er sagt, dass vor allem die Eigentümer des Gebäudes und damit des Kinos die Hauptrolle spielen und es in der Hand haben, wie die Geschichte weitergeht.

Das Gespräch führte Markus Schaible

Lesen Sie dazu auch: Lichtburg zum Abschied ausverkauft- Außerdem: Lichtburg-Kino in Langen schließt