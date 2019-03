Lichtburg-Kino in Langen schließt

Auf der Leinwand rettet Captain Marvel gerade die Welt. Das Langener Kino kann die Superheldin nicht retten. Die Lichtburg ist insolvent – und schließt.

Langen – Gerüchte gab es schon länger, nun ist es amtlich: Im Lichtburg Cinema geht das Licht aus. Am Sonntagabend sind noch einmal „Captain Marvel“, „Die Blüte des Einklangs“ und der oscar-prämierte Streifen „Green Book“ zu sehen, doch ab Montag bleibt die Leinwand schwarz. „Vorerst“, hofft Insolvenzverwalter Rechtsanwalt Fabio Algari. Doch zum jetzigen Zeitpunkt komme er nicht umhin, den Kinobetrieb einstweilen einzustellen, da die wirtschaftliche Lage die Fortsetzung unter den derzeitigen Bedingungen nicht ermöglicht.

Insolvenzverfahren zum 1. Januar 2019 eröffnet

Das Amtsgericht Offenbach hat das Insolvenzverfahren zum 1. Januar 2019 eröffnet und Algari, Partner der bundesweit tätigen Kanzlei hww aus Frankfurt, zum Insolvenzverwalter bestellt. Bei der Gläubigerversammlung Anfang dieser Woche wurde dann die einstweilige Einstellung des Kinobetriebes zum kommenden Montag beschlossen. Grund dafür sei, dass die laufenden Einnahmen nicht die laufenden Kosten decken und der Kinobetrieb defizitär somit ist. „Dies steht nun nach dem gut zwei Monate laufenden Insolvenzverfahren fest“, erklärt Algari.

Der bisherige Betreiber des Kinos habe schon seit Längerem „keinen richtigen Überblick mehr über die tatsächliche Einnahmen- und Ausgabenstruktur, weshalb es zur Anhäufung erheblicher Verbindlichkeiten gekommen ist“. Zahlreiche Lieferanten und Dienstleister werden ihre Forderungen voraussichtlich zu einem sehr hohen Prozentteil abschreiben müssen. Geplante Veranstaltungen im Kino sowie jedwede Vorführungen können nach Algaris Worten mangels Liquidität erst einmal nicht stattfinden. Auch bereits ausgestellte und bezahlte Gutscheine könnten nicht erstattet werden.

Ausbau der Räumlichkeiten, Gebäude saniert

Der Betreiber hatte recht viel Geld in den Ausbau der Räumlichkeiten gesteckt und Teile des Gebäudes saniert. Im Zuge dessen fehlten dann die liquiden Mittel, die weiteren fälligen Verbindlichkeiten fristgerecht bezahlen zu können. Die Folge war die Einleitung des Insolvenzverfahrens. Betroffen davon sind zwei festangestellte Mitarbeiter und etwa zehn geringfügig Beschäftigte.

Er würde den Kinobetrieb gerne an einen anderen Betreiber übertragen und so dessen Wiederbelebung in Langen ermöglichen, sagt Algari. Er habe auch bereits Gespräche mit Interessenten, sogar aus Langen, geführt. Doch die Suche sei schwierig, „da der neue Betreiber weiterhin erhebliche Investitionen in die Immobilie vornehmen müsste und dies ist ohne die Perspektive, das Gebäude ebenfalls erwerben zu können, nicht wirklich realistisch. Man investiert kein Geld in die Immobilie anderer. Ohne die Perspektive, selbst einmal Eigentümer zu werden, dies ist wirtschaftlich Unfug“, so Algari. Daher steht der Insolvenzverwalter auch mit den Eigentümern des Hauses in der Bahnstraße 73b in Gesprächen.

Bei einer sogenannten übertragenden Sanierung (bedeutet: Kauf des Kinobetriebes) übernimmt der neue Betreiber/Investor nur den Geschäftsbetrieb und nicht die Verbindlichkeiten des Unternehmens, erläutert Algari. Dadurch sollen vom Gesetzgeber Anreize geschaffen werden, einen Geschäftsbetrieb sowie die Arbeitsplätze notleidender Unternehmen zu erhalten.

„Ganz abgesehen davon ist in einer Kommune wie Langen ein Kino für die Bevölkerung von enormer Bedeutung und als Kulturstätte einer Gemeinde eigentlich unverzichtbar“, findet Fabio Algari. Dabei müsse das Lichtspielhaus aber professioneller ausgestellt werden, um Publikum auch über Langen und Egelsbach hinaus anzuziehen.

Von Markus Schaible