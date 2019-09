Lokalpolitiker aus Südkorea zu Besuch im Zentrum für Jung und Alt in Langen

Ein Betreuungsraum für die Jüngsten, ein Lesesaal für Schüler, ein Familiencafé und ein Spieletreff für Senioren – das Zentrum für Jung und Alt (ZenJA) vereint Angebote für alle Generationen unter einem Dach. Das gibt es in Südkorea noch nicht.

Langen – Um mehr über das Prinzip Mehrgenerationenhaus zu erfahren, besuchte deshalb eine Delegation aus der Provinz Chungbuk das ZenJA. Die zwölf Männer und Frauen gehören dem Ausschuss für Politik und Sozialwesen des Provinzrates an und legten auf ihrer viertägigen Deutschlandreise einen Stopp an der Zimmerstraße ein.

Monika Maier-Luchmann führt die Gäste durchs Haus. „Das hier ist unser Babyraum – hier treffen sich die Eltern mit ihren Kindern zum Reden und Spielen“, erklärt die ZenJa-Koordinatorin und führt die Südkoreaner in das Zimmer. Alles, was sie sagt, wird von dem mitgereisten Dolmetscher übersetzt. Die Gäste schauen sich neugierig um, nicken anerkennend. Dann geht es schon zur nächsten Tür: Maier-Luchmann zeigt den Betreuungsraum für die Krippenkinder. „Normalerweise schlafen hier bis zu zehn Kinder“, erklärt sie. Doch gerade ist der helle Raum leer, sodass die Südkoreaner in Ruhe das Spielzeug und die selbst gebastelte Wanddekoration betrachten können. Hinter der nächsten Tür spielen ein paar ältere Damen gerade Karten. „Normalerweise sind wir die Bridgegruppe, aber heute spielen wir mal was Anderes“, erklärt eine von ihnen den freundlich lächelnden Gästen aus Fernost. „Bei uns in Korea wird auch viel Karten gespielt“, kommentiert der Übersetzer grinsend.

Südkoreanischen Kommunalpolitiker bereits zweite Besuchergruppe aus dem Land

Die südkoreanischen Kommunalpolitiker – bereits die zweite Besuchergruppe aus dem Land – haben beim ZenJA angefragt, ob sie das Haus besichtigen können. „Im Moment gibt es in unserer Region so etwas noch nicht – jede Generation hat ihre eigene Einrichtung“, erklärt San-Don Park, Vorsitzender des Ausschusses. So könne keine Kommunikation – beispielsweise zwischen Senioren und Kindern – stattfinden. „Aber wir bereiten gerade Anträge für ein Mehrgenerationenhaus vor und holen deshalb Informationen ein“, so Park.

Deswegen interessieren sich die Besucher auch für die Finanzierung – und fragen Maier-Luchmann nach Schwierigkeiten. „In der Anfangsphase war die Politik zurückhaltend, es hat fünf Jahre gedauert, das Haus auf den Weg zu bringen“, gibt sie zu. Und erklärt daraufhin das Prinzip der deutschen Fördertöpfe, aber auch, dass das ZenJA Geld durch Kurse einnimmt. „Seit 13 Jahren gibt es uns jetzt und wir arbeiten immer noch mit viel Freude“, betont Maier-Luchmann – und erntet dafür bewundernde „Ooohs“ von den Gästen.

Einige praktische Tipps

Aber auch einige praktische Tipps bekommen die Südkoreaner mit auf den Weg: „Wir achten darauf, dass wir alle Räume für mehrere Sachen nutzen können – sie nicht nur einen Zweck erfüllen und ansonsten leerstehen“, sagt Maier-Luchmann. Nach gut zwei Stunden verabschieden sich die Gäste. Nicht ohne Geschenke aus ihrer Heimat zu überreichen und – ganz wichtig für Koreaner – den fast schon zeremoniellen Austausch der Visitenkarte jedes Einzelnen.

Julia Radgen