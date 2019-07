Spielplatzspaß mit Krönchen: Märchenhaftes Ferienprogramm kommt an

Besonderes Märchenbuch: Die Kinder durften ihre Abenteuer in liebevoll selbst gestalteten Heften festhalten.

Wenn eine Fee, ein Zauberer und ein König auf dem Spielplatz die Bastelscheren reichen und zwei Ritter sich vor der Wippe mit Pappschwertern duellieren sind Spielplatzwochen in Langen.

Langen – Das Ferienangebot Beim Ferienangebot, eine Kooperation der Evangelischen Kirchengemeinde Langen, der Jugendarbeit der Stadt, der Arbeiterwohlfahrt und des Caritasverbands, drehte sich diesmal alles um das Thema Märchen. Finanziert wird der Ferienspaß vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der BAG Spielmobile „Kultur macht Stark, Bündnisse für Bildung“.

Wie immer gastierte das Programm jeweils eine Woche lang auf einem anderen Spielplatz der Stadt: Gestartet ist das reisende Gute-Laune-Programm in der ersten Ferienwoche auf dem Spielplatz am Belzborn. Dort galt es einen Grummelkönig zum Lachen zu bringen, Rätsel zu lösen und gemeinsam auf Schnitzeljagd zu gehen. Carda Schübelin von der Koordinationsstelle Jugendarbeit sagt: „Die Kinder finden das Märchenthema klasse und freuen sich, wenn wir auf dem Spielplatz aufbauen.“ Ganz stolz waren die Sechs- bis 14-Jährigen auf ihre selbst gebastelten Märchenbücher, in denen fleißig sie Abzeichen für absolvierte Abenteuer sammeln konnten. Auf dem Kopf durften die Kinder dabei bunten Königskronen und Burgfräuleinhüte tragen, gebastelt mit Tüll und Glitzersteinen.

Danach kamen Märchenfans auf dem Gelände an der Elisabethenstraße beim Alphahochhaus auf ihre Kosten, bevor die Spielplatzwochen auf dem Spielareal am Friedhof ausklangen.

Doch auch in den verbliebenen Ferienwochen ist keine Langeweile angesagt: Die städtische Koordinationsstelle Jugendarbeit hat für Sechs- bis Zehnjährige ein buntes Programm zusammengestellt. Unter dem Motto „Inselspaß – auf, unter und neben dem Wasser“ wird von Montag, 22. Juli, bis Freitag, 9. August, auf der Kinder- und Jugendfarm an der Nordendstraße gespielt. Noch sind Plätze für Kurzentschlossene frei. Wer sein Kind für die Ferienspiele anmelden möchte, zahlt pro Woche 70 Euro. Darin enthalten sind die Betreuung von 9 bis 15.30 Uhr, Mittagessen und Spielmaterialien. Eine Frühbetreuung ab 8 Uhr ist auf Anfrage für zehn Euro möglich. Telefonische Fragen beantworten Stephan Wagner Telefon 0176 76980760 oder seine Kollegin Melika Benner von der Koordinationsstelle, Telefon 203-671.

Mit selbst gebastelten Kronen und Burgfräuleinhüten hatten die Kinder und ihre Betreuer jede Menge Spaß bei den drei Spielplatzwochen.

Auf Entdeckungstour gehen Elf- bis 15-Jährige beim Langener Jugendsommer von Montag, 29. Juli, bis Freitag, 9. August. Noch sind Anmeldungen für das Ferienangebot der städtischen Koordinationsstelle Jugendarbeit möglich. In der ersten Woche stehen lustige und spannende Unternehmungen wie Ausflüge, Sport, Erkundungstouren und eine Übernachtung im Jugendzentrum (Juz) auf dem Programm. Das Betreuungsteam ist dann mit den Mädchen und Jungs täglich von montags bis donnerstags von 10 bis 17 Uhr und freitags bis 15 Uhr unterwegs. Bei Bedarf ist auch eine Betreuung bis 17 Uhr möglich. Die Teilnahme inklusive Mittagessen und Snacks kostet 90 Euro. Für die zweite Woche ist eine Kanutour auf der Lahn geplant. Für die Übernachtungen mit Vollpension werden 140 Euro fällig. Infos zum Programm gibt es bei Juz-Mitarbeiter Andreas Rehwald, der die Wochen pädagogisch betreut, unter z 2023810 oder per E-Mail an arehwald@juz-langen.de. (jrd)

Anmeldung und Infos

Formulare stehen auf www.langen.de (Menüpunkt „Familie/Soziales“, Stichwort „Ferienangebote“) oder juz-langen.de. Die Bögen können per Mail an ferien@langen.de geschickt oder im Juz und im Rathaus abgegeben werden.