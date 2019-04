Mann wirft Steine auf fahrende Autos – Polizei sucht Zeugen

Ein Mann wirft in Langen Steine auf vorbeifahrende Autos. Jetzt ist er ein Fall für die Polizei.

Langen - Am Donnerstagabend ist es in der Zeit zwischen 19.45 Uhr und 20.30h zu mehreren Steinwürfen gegen Pkw am Kreuzungsbereich Darmstädter Landstraße und Südliche Ringstraße in Langen gekommen.

Nach Angaben von Zeugen warf eine männliche Person vom Gehweg aus mit Steinen auf vorbeifahrende Autos, berichtet die Polizei. Nach ersten Ermittlungsergebnissen der Polizei Langen wurden vier Autos dadurch beschädigt, glücklicherweise kam es nicht zu schwereren Folgen.

Polizei sucht Steinewerfer in Langen

Ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eröffnet. Nun sucht die Polizei noch weitere Zeugen, die Hinweise zum Täter machen können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Langen unter der Rufnummer 06103/90300. (chw)

Lesen Sie auch:

Brand in Offenbach: Haus steht in Flammen – Mann kann nicht alleine fliehen: In Offenbach brennt ein Wohnhaus. Ein Mann kann sich nicht selbst vor den Flammen retten – doch die Feuerwehr hat einen Plan.

Opel überschlägt sich – Fahrer wird aus dem Auto geschleudert und stirbt: Bei einem tödlichen Unfall in Steinau an der Straße stirbt ein Mann. Sein Opel überschlägt sich, er erliegt an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Skoda streift Fahrrad beim Überholen – die Folgen sind fatal: Beim Überholen in Bad Orb berührt ein Skoda eine Radfahrerin. Sie kommt ins Straucheln, die Folgen sind fatal.