Nachfrage nach Wohnungen ist ungebrochen: Viele Häuser schon jetzt bezogen

Richtfest für 36 Einfamilienhäuser, Baubeginn für vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 53 Wohneinheiten – entlang der Elisabeth-Selbert-Allee in Langen nimmt die Bautätigkeit kein Ende.

Langen – Regen, ein kurzzeitiger Stromausfall auf der Baustelle, ein etwas unwilliges Computerprogramm für die Präsentation, all das kann die Firma Bonava in ihrem Elan nicht bremsen: Der Projektentwickler feiert gestern im Wohnpark Langen Nord gleichzeitig Richtfest und Spatenstich. Auf das fotogene Schippen von Erde und den Richtspruch unterm Kranz wird zwar witterungsbedingt verzichtet, doch dafür macht man es sich im eigens aufgebauten Zeltpavillon gemütlich.

Nachdem Bonava bereits auf der Südseite der Elisabeth-Selbert-Allee mit den Langener Terrassen überaus aktiv war, hatte der Projektentwickler mit Deutschlandsitz in Finsterwalde (Brandenburg) von der Stadt als Eigentümerin ein Drittel der Flächen auf der Nordseite zugeschlagen bekommen. Zwei Drittel des Areals bis zum Lärmschutzwall an der Nordumgehung ging an die Emag (eine Tochtergesellschaft der Mainzer Aufbaugesellschaft und des Heidelberger Wohnimmobilienprojektentwicklers Epple), die an ihrem „Aranda-Quartier“ ebenfalls eifrig am Bauen ist.

Siedlung mit 32 Reihenhäusern und vier Doppelhaushälften entsteht

Rund 12.400 Quadratmeter groß ist das Bonava-Grundstück „An den Jakobsäckern“, auf dem in den vergangenen Monaten bereits eine Siedlung mit 32 Reihenhäusern und vier Doppelhaushälften mit Wohnflächen zwischen 173 und 221 Quadratmetern entstand. „Darunter sind acht Passivhäuser“, verweist Projektleiter Eckhard Sommer auf eine zukunftsweisende Besonderheit. Die 36 Einfamilienhäuser sind bereits weitgehend fertiggestellt – und obwohl gestern erst offiziell Richtfest gefeiert wird, sind zehn sogar schon bezogen.

+ Abrundung: Zur Hans-Kreiling-Allee hin baut Bonava auf dieser Fläche im Wohnpark Langen Nord vier Mehrfamilienhäuser. © Strohfeldt

Zur nördlichen Hans-Kreiling-Allee wird der Wohnpark Langen Nord nun durch ein Ensemble aus vier Mehrfamilienhäusern abgeschlossen. Die darin geplanten 53 Eigentumswohnungen bieten auf ein bis vier Zimmern 39 bis 158 Quadratmeter Nutzfläche. Unter der Anlage entsteht eine zentrale Tiefgarage mit Platz für 63 Pkw, teilweise mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Ein eigener Quartiersplatz sowie eine Spielstraße werden die Siedlung abrunden. Bis zum Frühjahr 2021 sollen alle Wohnungen bezogen sein.

Wohnen in Langen: Nachfrage ist groß

Die Nachfrage sei nach wie vor groß, betonen die Bonava-Verantwortlichen; der Großteil der Häuser und Wohnungen sei bereits vergeben. Das freut natürlich auch Bürgermeister Frieder Gebhardt: „Langen erweist sich als einer der beliebtesten Wohnorte im gesamten südlichen Rhein-Main-Gebiet“, sagt er. Und er ist voll des Lobes über Bonava: „Langen braucht solche Akteure, die bereit sind, in Langen zu investieren.“

Dabei weiß der Verwaltungschef, dass Neubauvorhaben auch schnell mal in die Kritik geraten. So sei in Bezug auf die Langener Terrassen immer wieder von der „Langener Mauer“ die Rede – „aber wer mal auf die Rückseite geht, sieht, was für attraktive Bauten das sind“.

