Hier bekommt Obst mit Dellen eine zweite Chance 

Die Lebensmittel, die im neuen „FAIR-Teiler“ im Langener ZenJA aufbewahrt werden, waren eigentlich für die Mülltonne bestimmt – aber sind noch locker genießbar. Jetzt kann sich jeder an ihnen bedienen. Das Ziel ist es, die Verschwendung von Nahrung einzudämmen.

Langen – Die Bananen haben mit ihren leicht braunen Flecken schon bessere Zeiten gesehen, das Brötchen ist von gestern Vormittag und der Erdbeerjoghurt sollte laut Mindesthaltbarkeitsdatum heute spätestens gegessen werden – aber es sind noch essbare Nahrungsmittel, die zu schade für die Biotonne sind. Das Zentrum für Jung und Alt (ZenJA) ist seit dieser Woche Lagerort für solche „geretteten“ Lebensmittel.

Der große, gläserne Kühlschrank steht direkt links neben dem Eingang. Hier warten Obst und Gemüse mit kleinen Fehlern, Joghurt kurz vor dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums oder Backwaren vom Vortag auf sogenannte „Foodsaver“ (Lebensmittelretter). Jeder, der ins Haus kommt, darf sich an dem Kühlschrank – FAIR-Teiler genannt – bedienen und so mithelfen, dass weniger Essen weggeworfen wird.

„Wir beschäftigen uns in unserer Fair-ändern-Gruppe im ZenJA schon länger mit einer nachhaltigen Lebensweise“, erklärt Iris Jarschel vom Team des Mütterzentrums. Über die Vermeidung von Müll kamen sie so auch ins Gespräch mit der Organisation Foodsharing. Vertreter der Gruppe beliefern auch den „FAIR-Teiler“ im Stadtteilzentrum im Sprendlinger Norden. „Schon länger wurde ein Standort in Langen gesucht. Geplante Möglichkeiten, wie ein Langener Gemeindezentrum oder in der Stadthalle, wurden wieder verworfen – da haben wir uns angeboten“, erzählt Jarschel.

Gemeinsam mit ihrer Tochter Sarah und Heike Khatib betreut sie den Kühlschrank. Mitglieder der bundesweit tätigen Initiative Foodsharing kommen mehrmals in der Woche, um für die Mülltonne bestimmte Lebensmittel von Läden in den Kühlschrank zu bringen. „Alles ist noch genießbar. Supermärkte und Bäckereien können die Lebensmittel trotzdem nicht mehr verkaufen. Also stellen sie uns prall gefüllte Kisten zusammen“, erläutert Heike Khatib das System.

Den Kühlschrank und die Regale hat das Team durch Spenden finanziert, die über einen Crowdfunding-Aufruf zusammenkamen. Doch nicht nur aussortierte Ware über Foodsharing landet im ZenJA, auch Privatleute dürfen den Kühlschrank nutzen. „Das klappt ganz gut. Wir hatten schon Einmachgläser mit Kirschen und selbst gekochte Marmeladen hier“, freut sich Sarah Jarschel. Natürlich müssen Regeln befolgt werden: Verdorbene Lebensmittel, rohes Fleisch, roher Fisch und Alkohol sind tabu. „Wir schauen jeden Morgen nach, räumen auf und würden auch gegebenenfalls doch etwas wegwerfen, aber das musste noch nie sein“, ist Sarah Jarschel froh.

Auch das Küchenteam des ZenJA ist in den FAIR-Teiler involviert. Wenn beim Mittagessen etwas übrig bleibt, kommt es in einem Einmachglas dort hinein: So hat in dieser Woche schon Wirsingeintopf einen Abnehmer gefunden. Das Konzept funktioniert auch anders herum: Die Küche des Mehrgenerationenhauses bedient sich am Kühlschrank. „Wir hatten schon Unmengen Tomaten, die die Mitarbeiterin in der Küche kurzerhand zu Soße verarbeitet hat. So viele frische Tomaten hätten wir auf die Schnelle nie losbekommen“, erzählt Sarah Jarschel von ersten Erfahrungen.

Wichtig ist den Initiatorinnen, dass die Tür im ZenJA für alle Foodsaver geöffnet ist. Es gehe nicht darum, dass Bedürftigen geholfen wird. Jeder darf kommen und Lebensmittel mitnehmen oder auch Obst und Gemüse, Marmelade oder Brot, das er selbst nicht mehr essen kann, hineinlegen.

Das neue Angebot im ZenJA müsse sich jetzt nur noch mehr herumsprechen. In dieser Woche wurde der gläserne Kühlschrank für gerettete Lebensmittel auf der Internetseite im Newsletter vorgestellt. Nähere Infos finden Interessierte vor Ort im ZenJA in der Zimmerstraße 3, im Büro des Mütterzentrums unter 53344 oder online.

Infos im Internet unter foodsharing.de

Von Nicole Jost