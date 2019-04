Nissan schiebt Motorrad in Gegenverkehr – die Folgen sind fatal

Durch ein missglücktes Bremsmanöver auf der Frankfurter Straße zwischen Langen und Dreieich wird ein Motorradfahrer in den Gegenverkehr geschleudert. Die Folgen sind fatal.

Langen/Dreieich - Auf der Frankfurter Straße zwischen Langen und Dreieich im Bereich der Auffahrt zur B486 ist ein Motorradfahrer am Samstag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 55-jähriger Mann aus Langen in seinem Nissan gegen 14.40 Uhr die Frankfurter Straße auf dem rechten Fahrstreifen aus Langen kommend in Richtung Dreieich.

Unfall zwischen Langen und Dreieich: Nissanfahrer prallt mit Biker zusammen

Direkt vor dem Nissan fuhr ein 29-Jähriger in seinem Audi A6. Der Motorradfahrer fuhr auf seiner schwarzen Yamaha auf dem linken Fahrstreifen ebenfalls in dieselbe Richtung, offenbar leicht versetzt hinter dem Nissan Qashqai.

Wegen eines Rückstaus musste der Audifahrer verkehrsbedingt halten, weshalb der Nissanfahrer nach links auswich und hierbei mit dem Biker zusammenstieß. Dieser geriet dadurch in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden BMW.

An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf circa 11.500 Euro geschätzt wird. Nachdem die Unfallstelle gegen 15.45 Uhr geräumt war, wurde der Verkehr wieder freigegeben. (chw)

