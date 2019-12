Gegen die Rodung des Waldes in Langen: Aktionsbündnis wird von den Linken unterstützt

Protest: Am Rande des Weihnachtsmarktes hielten Aktivisten des Aktionsbündnisses Langener Bannwald vor dem Stadtmuseum eine Mahnwache ab.

Mit einer Mahnwache am Rande des Weihnachtsmarktes hat das Aktionsbündnis Langener Bannwald gegen die Rodung von Bäumen zugunsten des Abbaus von Sand und Kies südöstlich des Waldsees protestiert.

Langen - Dabei haben die Aktivisten nicht nur ihren Protestbrief an das Regierungspräsidium Darmstadt und das hessische Umweltministerium verteilt, sondern auch auf ihre Petition aufmerksam gemacht, die sie beim Hessischen Landtag einreichen wollen.

Unterstützt wird das Aktionsbündnis unter anderem von Kreisvorstand der Partei Die Linke. In einer Erklärung hat dieser jetzt seine Beweggründe dargelegt: „Seit über einem Jahr demonstrieren weltweit Millionen von Menschen, vor allem Schüler, Studierende und andere junge Menschen, gegen die Klimakatastrophe, die wir bereits erleben. Trotz Willenserklärungen und Äußerungen, dass die Klimakatastrophe im Mittelpunkt der Politik auf Landes- und Bundesebene steht, hat sich aber leider grundsätzlich nichts geändert. Es sind die Interessen der Wirtschaft, die weiterhin alleine im Mittelpunkt stehen.

Langen (Hessen): Viele Bäume im Stadtwald sollen gefällt werden

Im Langener Stadtwald sollen in den nächsten Jahren über 40 weitere Hektar Mischwald gefällt werden. Renaturierungsverpflichtungen auf bereits erschöpften Gebieten stehen noch aus. Darüber hinaus erweisen sich sogenannte Pläne der Rekultivierung abgebauter Flächen als Feigenblatt“, erklärt Kreisvorsitzender Said Salim. „Diese harten Fakten werden weitestgehend ignoriert beziehungsweise relativiert, genauso wie die Waldzustandsberichte und wissenschaftlichen Arbeiten, die auf den katastrophalen Zustand der Wälder in Hessen, Deutschland und Europas hinweisen, die im Kampf gegen die Klimakatastrophe zentral sind. Diese Tatsachen werden nur noch von Lobbyisten, Krisenprofiteuren und ewiggestrigen Rechtsnationalisten geleugnet.“

Langen (Hessen): Die Linke unterstützt Aktionsbündnis gegen Rodung

Die Linken im Kreis rufen zur aktiven Unterstützung des Aktionsbündnisses Langener Bannwald auf, unterstützen dessen Petition und das Protestschreiben. Salim: „Diese Bürgerinitiative lohnt sich auf jeden Fall; nur mit dem Bürgerengagement für das Gemeinwohl unserer Stadt und unseres Kreises können wir eine demokratische, nachhaltige und solidarische Gesellschaft erreichen. Wir haben uns von Beginn an für die Erhaltung des Langener Bannwaldes eingesetzt. Auf unsere weitere Unterstützung kann das Aktionsbündnis bauen.“

