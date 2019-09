Perfekter Schlussakkord

Partystimmung bei bestem Sommerwetter mitten im Stadtkern: Mit einer traditionell großen Fete geht die 15. Ausgabe der „kleinen Stadtmusik“ zu enden.

Langen – Auf der „Lange(n) Meile“ rund um den Brunnen am abgesperrten (und damit autofreien) Lutherplatz wird getanzt, gesungen und geplauscht. Sechs Bands bieten immer abwechselnd auf den Bühnen am Café Beans und dem Eiscafé La Dolce Vita eine Bandbreite von Jazz, Funk und Pop über Oldies und Blues bis hin zu Rock ’n’ Roll.

Den Startschuss geben die Lokalmatadoren von Liedbeat. Die Gruppe spielt erst seit März vergangenen Jahres zusammen und der Auftritt ist ihr erstes öffentliches Konzert. Und das meistern die Musiker mit Bravur. Vor dem Beans bringen sie die Besucher mit Songs wie „Sunny“, „I wanna be like you“ aus dem Filmklassiker „Dschungelbuch“ oder Akustiknummern richtig auf Temperatur. Natürlich wird unter tosendem Applaus auch eine Zugabe fällig. Sängerin Eva Wolf gibt sich nach der Premiere hellauf begeistert: „Es hat super viel Spaß gemacht. Das Wetter ist schön und mich freut es, dass so viele Leute da sind. Das ist einfach nur cool!“

„Die Band hat das wirklich wunderschön gemacht. Mir hat es richtig gut gefallen“, fasst Katharina Krüger die Performance zusammen. Sie kommt eigentlich aus Köln und ist mit Jutta Kerling aus Langen extra für Liedbeat auf die Meile gekommen.

+ Gelungene Premiere: Die Gruppe Liedbeat mit Sängerin Eva Wolf hatte bei der Lange(n) Meile ihren ersten Auftritt.

Anschließend wechselt die Bühne und der Singer/Songwriter Dandy Poe tritt auf. Nur mit seiner Gitarre und einer Mundharmonika beschallt er den Lutherplatz mit Oldie-Klassikern wie „Streets of London“, „Blowing in the Wind“ oder „Knockin’ on Heaven’s Door“ – da schwelgt der ein oder andere Zuschauer in seinen ganz persönlichen Erinnerungen.

Ein ganz anderes Genre bringt das Duo The Bluesman und Delta Whiskey auf die Bühne. Mit Blues und bekannten Rock-Pop-Nummern lassen die beiden die Menge beben – am Café Beans herrscht beste Laune und die Tanzfläche füllt sich. Aber damit nicht genug. Als Nächstes verzaubert vor dem La Dolce Vita ein ganz besonderes Akustik-Duo: Pride & Joy spielen mit ihren gefühlvollen Balladen sowie Rock- und Bluesmelodien die passenden Songs für den blutroten Sonnenuntergang.

Das Rodgauer Trio Aloha In Hell heizt danach mit Rock ’n’ Roll und Garage Trash richtig ein, ehe es ruhig auf dem Lutherplatz wird. Der Akustik-Pop des Quintetts Klangtypen – Motto: Gerührt, nicht geschüttelt – lässt die Besucher noch einmal entspannen und bildet somit den Schlussakkord der Lange(n) Meile.

VON MORITZ KEGLER