Der Ende Januar wegen fehlender Zeugen vertagte Schwarzfahrerprozess konnte nun vor dem Amtsgericht Langen beendet werden. Richter Volker Horn verurteilte einen 36-jährigen Fachlagerist zu vier Monaten Gefängnis ohne Bewährung.

Langen – Damit muss der „Serienbeförderungserschleicher“ das erste Mal hinter Gitter. Bisher war er immer mit einem blauen Auge davon gekommen. „Aber irgendwann ist Schluss!“, erklärt der Amtsrichter. Dreimal soll der Ober-Rodener im Oktober und November 2017 wieder ohne Fahrschein unterwegs gewesen sein – einmal von Hanau nach Offenbach-Waldhof, zweimal von Waldhof nach Rödermark. Den ersten Fall stellt Richter Horn wegen fehlender Nachweisbarkeit ein. Die beiden anderen Schwarzfahrten – sie betreffen den Heimweg des Mannes nach der Arbeit – führen aber zur Verurteilung. Denn diese fanden unter zweifach laufender Bewährung statt, wiegen also doppelt schwer. Davor hatte der scheinbar Unbelehrbare bereits mehrere Geldstrafen angesammelt.

„In Waldhof war mal wieder der Fahrscheinautomat kaputt“, entschuldigt der 36-Jährige die beiden angeklagten Taten. „Davon hat der Fahrgast aber nichts gesagt“, ist die einhellige Meinung der zwei Kontrolleure. Das gibt der Lagerist sogar unumwunden zu. „Und warum haben Sie nichts gesagt?“, will Horn wissen. „Weiß ich nicht mehr ...“, kommt als Antwort. Als Entschuldigung für seine Neigung hatte der Angeklagte bereits beim ersten Verhandlungstag ein einleuchtendes Argument vorgebracht: „Ich muss von 1150 Euro leben. Da kann ich mir nicht an jedem Arbeitstag eine Fahrkarte kaufen!“ Ab und zu habe er das Glück, im Auto mitgenommen zu werden.

Kontrolleure vor Gericht - keine Selbstverständlichkeit

Dass die beiden Kontrolleure diesmal vor Gericht erscheinen, ist keine Selbstverständlichkeit. Immer wieder hat die Justiz schlechte Erfahrungen mit der Bahn-Vertriebs-GmbH in Frankfurt gemacht – scheinbar besteht kein großes Interesse an einer Strafverfolgung von Schwarzfahrern. Da das Unternehmen keine Privatadressen von Mitarbeitern herausgibt, gestaltet sich schon die Ladungsversendung per Zustellservice schwierig. Doch Richter Horn lud nach dem Schlamassel am ersten Verhandlungstag kurzerhand den Chef der Kontrolleure vor – der meldete sich dann telefonisch in Langen und sicherte zu, dass seine Mitarbeiter zur Sitzung kommen würden. Deshalb befreite der Richter den Vorgesetzten doch wieder von seiner Aussagepflicht.

„Es ist unverständlich, dass die Bahn uns dauernd Steine in den Weg legt. Mit ihrem offenen, liberalen System ohne Bahnsteigsperren verlässt sie sich einfach auf die Strafverfolgung – ohne uns dabei zu unterstützen“, moniert Horn. Dem jetzt Verurteilten nutzte dies aber nichts …

VON SILKE GELHAUSEN

Lesen Sie auch:

AMG-Mercedes verwüstet Wiesbadener Innenstadt – hoher Sachschaden

Ein Mercedes mit über 500 PS hat in der Wiesbadener Innenstadt mehrere Autos gerammt und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Die Schadenshöhe sorgt für Aufsehen.

Mit Porsche beim Jobcenter vorgefahren: Neue Details bekannt

Im Januar sorgte eine Polizeikontrolle vor dem Jobcenter in Höchst für Aufsehen. In mehreren Luxusfahrzeugen saßen Sozialhilfeempfänger. Jetzt hat die Polizei neue Details bekannt gegeben.