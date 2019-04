Die Stadt mitgestalten: Nachwuchs entwickelt erste Ideen

Mit einer Mail zu später Stunde hat alles angefangen: Am 12. März 2016 um 23. 31 Uhr bittet Michael Ackermann Bürgermeister Frieder Gebhardt um ein Treffen.

Langen – Politische Partizipation von jungen Menschen liege ihm am Herzen, deswegen wolle er ein Jugendparlament gründen, schreibt Ackermann in der Nachricht. Ob Gebhardt denn Zeit für ein Gespräch habe?.

Das hatte er. „Kurze Zeit später haben wir die Idee besprochen. Ich wurde von Anfang an unterstützt und habe nie daran gezweifelt, dass das Jugendparlament irgendwann Wirklichkeit wird“, erzählt Ackermann. Als Gast ist der heute 20-Jährige zur konstituierenden Sitzung des Jugendforums gekommen. 45 Kinder und Jugendliche – genauso viele, wie es Stadtverordnete gibt – werden sich nun um die Belange von Kindern und jungen Erwachsenen kümmern.

Bürgermeister Gebhardt (SPD), Erster Stadtrat Stefan Löbig (Grüne) und Stadtverordnetenvorsteher Stephan Reinhold (CDU) begrüßen die neuen „Kollegen“ im Stadtverordnetensitzungssaal des Rathauses. „Ihr werdet lernen, Kompromisse auszuhandeln und das Wünschenswerte vom Machbaren zu unterscheiden“, sagt Gebhardt in seiner Begrüßungsrede.

In einer Vorstellungsrunde müssen die drei Politiker den Kindern und Jugendlichen auch gleich Rede und Antwort stehen. Neben persönlichen Fragen wie „Was wollten Sie als Kind werden?“ oder „Welches Auto fahren Sie?“ werden auch aktuelle Themen aufgegriffen.

+ Starthilfe: Stadtverordnetenvorsteher Stephan Reinhold erläutert den Mitgliedern des neuen Jugendforums parlamentarische Abläufe. © Ko koschka

So will Nele von Ohlen von Gebhardt wissen, ob der schulische Stundenplan zugunsten der „Fridays for Future“-Bewegung umstrukturiert werden kann. Das sei Ländersache, antwortet Gebhardt. Die 16-Jährige nimmt selbst an den Demonstrationen teil. „Doch damit mir niemand vorwerfen kann, dass ich nur Schule schwänzen will, fahre ich erst nach Schulschluss direkt nach Frankfurt, um zu demonstrieren.“ Im Jugendforum will sich von Ohlen vor allem für Klimaschutz und Chancengleichheit einsetzen.

Auch Jonathan Heyer liegen Klima- und Artenschutz am Herzen. „In Langen gibt es viel Grau. Es sollte mehr Grün gepflanzt, nicht alle Flächen sollten versiegelt werden.“ Vor allem mehr Grünflächen für Bienen und andere Insekten sind dem 14-Jährigen wichtig.

In einer Ideenwerkstatt besprechen sich die jungen Parlamentsmitglieder miteinander und sammeln erste Vorschläge. Freies WLAN, das Kino retten und Fahrradwege ausbauen stehen auf den Notizzetteln. Noch wirkt das neue städtische Gremium etwas unbeholfen, was auch der Tatsache geschuldet ist, dass die Mitglieder sich untereinander zumeist nicht kennen. Sie kommen aus unterschiedlichen Stadtteilen und Schulen. Über drei verschiedene Verfahren sind sie ins Jugendforum eingezogen.

„Zu Beginn der Osterferien werden wir zu einer zweitägigen Fahrt aufbrechen, auf der sich die Kinder und Jugendlichen kennenlernen können“, informiert Lea Berend vom städtischen Fachdienst Migration, Jugend und Spielplätze. Dann sollen auch die Satzung und die Geschäftsordnung besprochen werden. Bei der zweiten öffentlichen Sitzung (von insgesamt vier pro Jahr) wird dann der Vorstand gewählt.

Michael Ackermann ist derweil zuversichtlich, dass die Mitglieder des Jugendparlaments ihre Arbeit gewissenhaft tun. Wegen der von der Stadtverordnetenversammlung festgelegten Altersgrenze kann Ackermann nicht mehr aktiv mitarbeiten. Aber: „Die Jugend kann und will etwas verändern und hier geben wir ihr endlich die Möglichkeit dazu.“

VON VANESSA KOKOSCHKA