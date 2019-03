Streit zwischen Jugendlichen am Langener Bahnhof eskaliert

Am Bahnhof in Langen hat es eine Schlägerei gegeben.

Am Langener Bahnhof ist ein Streit zwischen zehn Jugendlichen eskaliert. Ein Unbekannter hat einem 17-Jährigen ins Gesicht geschlagen und ist mit dessen Fahrrad geflohen.

Langen - Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung unter mehreren Jugendlichen am frühen Sonntag gegen 0.30 Uhr in der Bahnhofsanlage in Langen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll in dessen Verlauf ein Jugendlicher einem 17-Jährigen ins Gesicht geschlagen und sein Fahrrad entrissen haben.

Der etwa 18 Jahre alte Täter verpasste ihm wohl einem weiteren einen Rippenstoß und flüchtete zunächst mit dem Rad. Dies holte sich der Eigentümer allerdings zurück. An der Auseinandersetzung waren etwa zehn Personen beteiligt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und bittet noch nicht bekannte Zeugen, sich unter der Rufnummer 069/8098-1234 zu melden. (chw)

