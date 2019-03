Unfall mit Streifenwagen: Zwei Tote und mehrere Schwerverletzte

Bei dem frontalen Zusammenstoß zwischen einem Einsatzwagen der Polizei und einem weiteren Auto sind in der Nähe von Langen zwei Menschen ums Leben gekommen.

Langen - Wie ein Sprecher der Polizei in Offenbach am Sonntag sagte, wurden die drei Insassen des Streifenwagens schwer verletzt. Die beiden Insassen in dem Wagen des mutmaßlichen Unfallverursachers starben. Die Kollegen seien mit dem Streifenwagen auf der Bundesstraße 486 unterwegs gewesen, als ihnen ein Auto auf ihrer Spur entgegen kam, sagte der Polizeisprecher.

Unfall nur wenige Kilometer vom Flugzeugabsturz in Egelsbach entfernt

Nach ersten Ermittlungen hatte der andere Wagen bei einem Überholmanöver ein Auto touchiert, war ins Schleudern geraten und frontal gegen den Polizeiwagen geprallt. Zu der Identität der Opfer machte der Sprecher zunächst keine Angaben. Der Unfall ereignete sich nur wenige Kilometer entfernt von der Stelle, an der am Sonntag ein Kleinflugzeug in ein Feld gestürzt war. Unklar war zunächst, ob die Beamten im Streifenwagen zu der Unglücksstelle fahren wollten. (dpa)

