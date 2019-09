Kronenhof in Langen: US-Firma AAM will noch 2019 mit Baubeginn anfangen 

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Auf dem Kronenhof sollen noch in diesem Jahr die Baumaschinen anrücken.

Langen - Während es bis zur Realisierung des Neubaus des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) noch ein paar Jahre dauern wird, will die Firma American Axle & Manufacturing (AAM) so schnell wie möglich im Neurott einziehen.

„AAM hat es ziemlich eilig“, sagte Frederic Bode vom Planungsbüro Holger Fischer (Linden bei Gießen) in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Bau und Verkehr. Der Grund dafür ist einfach: Der weltweit agierende Zulieferbetrieb für die Automobilindustrie mit Hauptsitz in Detroit (Michigan) will expandieren, hat aber an den beiden derzeitigen Standorten in Deutschland in Dieburg und Bad Homburg keine Erweiterungsmöglichkeiten. Da beide Mietverträge im Oktober 2020 auslaufen, muss die neue Europazentrale bis dahin fertig sein.

Langen Kronenhof: AAM hat den Baubeginn bereits eingereicht

Dazu werden alle Register des Machbaren gezogen: So ist der Bauantrag bereits eingereicht, obwohl das Verfahren für den erforderlichen Bebauungsplan erst im kommenden Jahr abgeschlossen sein wird. Aber da die Stadt voll hinter den Plänen steht, kann so gehandelt werden.

Seit gestern liegen die Unterlagen im Bauleitverfahren für einen Monat zur Einsicht aus. Die Planreife soll dann bis 28. Oktober festgestellt sein, erklärte Bode den Kommunalpolitikern. Anfang kommenden Jahres könnte der Magistrat den Satzungsbeschluss vorbereiten, damit die Stadtverordneten den Bebauungsplan endgültig beschließen.

Langen Kronenhof: Baugenehmigug für AAM im Oktober erwartet

Doch bis dahin soll längst gebaut werden: „Die Baugenehmigung wird in Abstimmung mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan im Oktober erwartet“, berichtete Bode im Ausschuss. Er hatte auch Grundrisse und Ansichten des Gebäudes dabei. Große Änderungen im Vergleich zur ersten Vorstellung vor einigen Monaten hätten sich aber nicht ergeben, erklärte der Planer.

Während das neue PEI auf dem 36 000 Quadratmeter großen Areal vis-à-vis dem jetzigen Gebäude entstehen soll, hat sich AAM die rund 14 000 Quadratmeter große, südöstliche Teilfläche entlang der Robert-Bosch-Straße gesichert. Dort soll die Europazentrale mit einem Forschungs- und Entwicklungszentrum entstehen. Künftig sollen im Neurott Prototypen entworfen und Testläufen unterzogen werden. Rund 250 Mitarbeiter werden in dem zweigeschossigen Gebäude Platz finden.

Langen Kronenhof: AAM möchte auf unbebauter Grasfläche bauen

Der Bereich, der dazu auserkoren ist, ist derzeit überwiegend unbebaute Grasfläche. Bode kündigte an, dass die Hecken, die entlang der Robert-Bosch- und der Paul-Ehrlich-Straße verlaufen, so weit wie möglich erhalten bleiben werden. Die Anfahrt soll später von der Paul-Ehrlich-Straße her erfolgen. Allerdings wird die planerische Möglichkeit geschaffen, bei Bedarf eine zweite Zufahrt von der Robert-Bosch-Straße her zu schaffen. An dieser befindet sich derzeit noch ein Container der Sparkasse Langen-Seligenstadt mit Bankomat und anderen SB-Einrichtungen. Sparkassen-Sprecher Walter Metzger hatte unserer Zeitung aber bereits vor einigen Wochen bestätigt, dass das Geldinstitut diesen Standort aufgeben wolle.

Zu beschließen gab es für den Ausschuss nichts. Bodes Ausführungen waren nur als Sachstandbericht zum AAM-Vorhaben gedacht.

Von Markus Schaible

