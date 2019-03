Stripperinnen auf der Südhalbkugel

Berufsfelder, in denen Diplom-Physiker tätig sind, gibt es viele – Kabarettist ist dabei aber sicher nicht das naheliegende. Doch wer bei Physik nur an Formeln denkt, den belehrt Vince Ebert gerne eines Besseren.

Langen – Und so verlassen am Samstagabend rund 450 Besucher die Langener Stadthalle mit einem Lächeln auf den Lippen und der Erkenntnis: Naturwissenschaften können ja so unterhaltsam sein. Wissenschaftskabarett ist zwar nur eine eher kleinere Sparte der Unterhaltungskunst, aber nicht zuletzt dank Eckart von Hirschhausen hierzulande durchaus populär. Von dessen Managerin wurde Holger „Vince“ Ebert einst entdeckt, mit ihm arbeitet er häufiger zusammen, doch längst ist der Unterfranke selbst ein Publikumsmagnet. Und so meldet Langens Kulturtempel erneut „ausverkauft“, obwohl Ebert mit seinem Programm „Zukunft is the future“ bereits vor zwei Jahren zu Gast war.

Das tut der Tatsache aber keinen Abbruch, dass herzlich gelacht wird am Samstagabend, als die Zuschauer gemeinsam mit Ebert die Welt von morgen entdecken. Da geht es um selbstfahrende Autos im Stau („Das fährt schon mal vor, wir schlafen zwei Stunden länger und kommen mit der S-Bahn nach“), Zeitreisen („Ich habe meine Jugend in Amorbach im Odenwald verbracht, da waren Reisen in die Zukunft kein Problem: Wir sind einfach nach Aschaffenburg gefahren“) und künstliche Intelligenz. Die ist via Bildschirm sein Sidekick auf der Bühne, heißt Val (dahinter verbirgt sich Eberts Frau, die österreichische Schauspielerin und Kabarettistin Valerie Bolzano) und bietet ihm reichlich Paroli.

Gags mit aufklärerischem Charakter

Manche seiner Gags benötigen durchaus ein paar Sekunden, bis das Publikum den Witz dahinter verstanden hat, andere muss er nicht einmal ganz zu Ende bringen und schon platzt das Lachen lauthals aus den Zuschauern heraus. Manche sind durchaus wissenschaftlich hinterlegt, andere einfach nur ein wenig politisch unkorrekt: „In Rumänien soll es Leute geben, die die Grundfarbe eines umlackierten Porsche Cayenne am Geruch erkennen.“

Auch (vermeintlich?) Privates verrät Ebert. Physik studiert hat er, nachdem er sich mit 17 bei einem Besuch mit Kumpels in einem Frankfurter Stripclub sogleich die Frage stellte: Drehen sich auf der Südhalbkugel die Stripperinnen andersherum um die Stange? Und sein Rezept gegen die Datensammelwut von Großkonzernen ist: „Ich kaufe einmal in der Woche Zeug, das absolut nicht zueinander passt: zwei Flaschen Weizenkorn, Zahnseide und die ,Emma‘.“ Was denjenigen, der die Daten auswertet, mit Sicherheit zur Verzweiflung bringe.

Bei all dem Witz aber hat Vince Eberts Programm auch aufklärerischen Charakter. Hinter vielen Gags verbergen sich Erkenntnisse, die einem die Augen öffnen können. Und sei es nur die Tatsache, dass jeder fünfte Mord in Deutschland einen Beziehungs-Hintergrund hat: Der gefährlichste Mensch im Leben ist also nicht der durchgeknallte Salafist, sondern sitzt gerade neben einem im Saal der Stadthalle...

Das Programm „Zukunft is the future“ zeigt Ebert nur noch wenige Male, ehe er für zehn Monate in die USA geht, um durch Comedy Clubs zu tingeln. Vorher ist er noch in Mainz (28./29. Mai) und im hr-Sendesaal Frankfurt (2. Juni) zu sehen. 2020 will er sich mit einem neuen Programm in Deutschland zurückmelden. VON MARKUS SCHAIBLE

