Vorsitzender Bernhard Knerr hört bei der Seniorenhilfe auf 

Ob Gymnastikkurse, Wanderungen oder die Begleitung in den Supermarkt und zum Arzt – die Seniorenhilfe ist seit mittlerweile 23 Jahren die Adresse für die älteren Bewohner Langens, wenn es um Hilfe und Abwechslung im Alltag geht.

Langen – Acht Jahre lang stand Bernhard Knerr als Vorsitzender an der Spitze des Vereins. „Aber ich werde auch selbst nicht jünger und möchte deshalb aufhören“, sagt der 73-Jährige. Er hat mit seinen Vorstandskollegen schon eine Nachfolgeregelung ausgetüftelt. Der Verein – einer der mitgliederstärksten der Stadt – soll den Posten des Vorsitzenden nicht nachbesetzen, sondern seinen Vorstand komplett umstrukturieren.

„Nachdem wir gemerkt hatten, dass wir Bernhard nicht mehr zum Weitermachen überreden konnten, haben wir uns zusammengesetzt“, erklärt Gerlinde Krumm, Teil des derzeit noch neunköpfigen Vorstands und seit sechs Jahren Knerrs Stellvertreterin. „Aber keiner von uns wollte das Amt des Vorsitzenden übernehmen“, erinnert sie sich. Knerr hat im Verein den Ruf, sich mit allen Aspekten der Vereinsarbeit sehr gut auszukennen. Die meisten hatten schlicht Bedenken, für die Geschicke der SHL alleine verantwortlich zu sein, erklärt Krumm.

So kam Anfang des Jahres die Idee auf, den Vorstand umzustrukturieren, damit es kein Nachfolgeproblem gibt. „Die neue Teamlösung verteilt die Arbeit nun auf mehrere Schultern“, sagt Knerr. Die Regelung sieht vor, dass es neben einem Kernvorstand einen Finanz- und Fachvorstand gibt. Ersterer besteht aus drei bis fünf Mitgliedern. Der Finanzvorstand führt quasi die Arbeit der Kassierer weiter, in dem Fachvorstand sind die ehemaligen Beisitzer organisiert. „Ziel ist, dass wir die Bündelung von Wissen auflösen und alle Aufgaben mehr verteilen“, sagt Krumm. Natürlich habe trotzdem noch jeder bestimmte Aufgaben, für die er oder sie ein Händchen mitbringt. Aber die Seniorenhilfe erhofft sich von dem neuen System mehr Flexibilität. Und mehr Mitarbeitende, weil die Verantwortung geteilt ist. Über die Satzungsänderung stimmen die Mitglieder bei ihrer Versammlung am 7. Mai ab, wird sie bestätigt, kann gleich nach dieser gewählt werden.

Außer Knerr wollen alle bisherigen Vorstandsmitglieder weitermachen, berichtet Krumm. Sie und ihre Kollegen freuen sich aber über neue Gesichter. Die Arbeit halte fit, sagt die Rentnerin. „Wenn es nicht für den Verein wäre, würde ich mich nicht mehr mit Excel-Tabellen oder Powerpoint-Präsentationen beschäftigen.“ Fast ihr gesamtes Umfeld habe sie durch die Seniorenhilfe kennengelernt. „Ich tue das nicht nur, um anderen zu helfen, sondern auch für mich.“

Bernhard Knerr will sich aber nicht ganz aus den Vereinsgeschäften zurückziehen. „Ich werde meine Frau noch bei der Organisation der Museumsgruppe unterstützen“, sagt er. Auch für den SHL-Boten will er weiter schreiben. Sofort trennen kann er sich nach 13 Jahren im Verein nicht. „Ich habe das wirklich sehr gerne gemacht“, sagt der Rentner lächelnd. Besonders in Erinnerung geblieben sind ihm die Projekte zur Berufsberatung für Jugendliche und der Blick über den religiösen Tellerrand. „Wir haben Moscheen in Köln und Duisburg besichtigt, waren bei Synagogen und der buddhistischen Gemeinde, das war sehr bereichernd“, erzählt Knerr. Die nächsten Ausflüge sind bereits geplant.

Der Verein merkt jedoch, dass vor allem das Interesse an Kursen und der Nachbarschaftshilfe steigt. Dabei übernehmen die Mitglieder, was sonst Angehörige oder Freunde erledigen. Immer mehr Senioren meldeten sich im Verein an – oder werden es von ihren Kindern – und benötigten sofort Hilfe, können aber andere nicht mehr unterstützen. „Das ist leider der Trend und eigentlich nicht Sinn des Vereins“, sagt Krumm. Die SHL habe keine Probleme, neue Mitglieder zu gewinnen, sondern jene, die auch etwas zurückgeben. „Es wäre schön, wenn mehr Leute in den Verein eintreten, weil sie helfen möchten – und nicht nur etwas brauchen“, wünscht sich Krumm.

