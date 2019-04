Sie wollen die Berührungsängste mit Yoga abbauen

Solche Übungen sind für Yoga-Profis wie die Langenerin Sybille Schlegel (links) und ihre Kollegin Anne Kompenhans ein Klacks. Bei ihrem Yoga-Festival am Wochenende – dem ersten seiner Art in der Region – können aber auch Anfänger in einfachere Übungen hineinschnuppern.

Seit 15 Jahren macht die Langenerin Sybille Schlegel Yoga. Sie gibt Kurse und ist Co-Leiterin einer eigenen Yogaschule. Zusammen mit einer Kollegin stampft sie nun ein großes Festival aus dem Boden.

Ihr Ziel: Die Berührungsängste mit Yoga abbauen und die Philosophie in einen größeren Kontext stellen.

Langen – „Ich komme mir gerade vor, wie eine dieser indischen Götterfiguren mit den vielen Armen“, sagt Sybille Schlegel lachend. Kurzfristige Programmänderungen, letzte Absprachen mit Ausstellern und Gästen – alles läuft gleichzeitig im Endspurt für das „Good Vibes Yoga Fest“, das die Yogalehrerin aus Langen zusammen mit ihrer Kollegin Anne Kompenhans aus Darmstadt organisiert. Am Wochenende verwandeln die beiden Frauen die Darmstädter Innenstadt in einen einzigen großen Yoga-Tempel. Seit Oktober organisiert die 43-jährige Schlegel das Festival zusammen mit der befreundeten Yogalehrerin in Eigenregie.

Kompenhans hatte bereits eine Nachhaltigkeitsmesse in der Centralstation organisiert. So kamen die Macher der Veranstaltungsstätte mit der Idee eines Yogafestivals auf die Frauen zu. Beide leiten Yogaschulen – in Mainz beziehungsweise Darmstadt. „Wir haben zuerst gehadert, wir sind ja beide selbstständig, haben Familie, Kinder – aber es ist eine tolle Gelegenheit“, sagt Schlegel.

In die Organisation eines Festivals mussten sie sich erst einmal reinfuchsen. Sie starteten bei Null, mussten Sponsoren und Aussteller gewinnen und das Festival bekannt machen. „Nur die Kontakte in die Yogawelt hatten wir schon“, sagen die beiden. Es reisen Yogalehrer aus Bali oder Istanbul an, die die Frauen auf Konferenzen oder anderen Veranstaltungen getroffen haben. „In der Yogawelt kennt man sich eben“, sagt Schlegel lächelnd.

Es geht ihnen aber um mehr, als zu vermitteln, wie der herabschauender Hund oder der Lotussitz funktionieren. „Wir haben den Anspruch, mit unserem Festival ein bisschen was zu bewirken – denn mit Yoga bewirkt man“, ist Schlegel überzeugt. Und Kompenhans fügt hinzu: „Danach fühlt man sich einfach gut, das kann man gar nicht wirklich erklären.“ Auch bei den mitunter stressigen Vorbereitungen für ihr Fest, die die Frauen neben dem Job mit tatkräftiger Unterstützung von Freunden und Kollegen gestemmt haben, kam Yoga nicht zu kurz. „Ich weiß gar nicht, wie ich das ohne ausgehalten hätte“, sagt Schlegel lachend.

Die Langenerin kam 2004 zum Yoga. Eine Freundin, die sie in New York besuchte, nahm sie mit zu einem Kurs. „Es war anstrengend, aber danach habe ich mich extrem gut gefühlt“, erinnert sich Schlegel. Dann machte sie in einem Frankfurter Studio weiter, besuchte mehr Kurse von internationalen Trainern und bildete sich weiter. Nebenbei lernte sie Sanskrit in Unikursen und gab eine Zeit lang Unterricht in Egelsbach. Schließlich machte sie eine große Yogalehrerausbildung bei Andreas Ruhula, mit dem sie seit drei Jahren eine Yogaschule in Mainz leitet.

Das Yoga-Fest – nach den Worten der Veranstalterinnen ist es bislang einmalig in Rhein-Main – soll aber mehr als ein großes „Branchentreffen sein. „Wir wollen vor allem Leute ansprechen, die bisher noch nicht so viel mit Yoga zu tun haben“, sagt Schlegel. Deshalb drehen sich die Veranstaltungen nicht nur um die Übungen, sondern auch um die Philosophie dahinter, bis hin zu nachhaltigem Leben und Ideen für eine gute Gesellschaft. „Das entspricht auch dem Kern der Yoga-Philosophie, nach der alles mit allem in Zusammenhang steht“, erklärt Schlegel. Sie glaubt daran, dass Yoga das Beste im Menschen hervorbringt. „Wenn man entspannt ist und alles um einen herum in Balance, dann bewirkt man automatisch Positives in seinem Umfeld“, sagt die Mutter, die auch an der Geschwister-Scholl-Schule unterrichtet. Angefangen hatte sie damit in der Klasse ihrer mittlerweile elfjährigen Tochter, nun bringt sie weiteren Grundschülern Yoga nahe. „Man merkt, wie die Gemeinschaft in der Klasse wächst.“

Mit dem Standort im Darmstädter Carree wollen die Macherinnen gerade die neugierige, aber unerfahrene Zielgruppe anziehen. „Hier kann man einfach mal in Yoga hineinschnuppern.“ Das soll auch Vorurteile abbauen. „Ich hatte anfangs auch die Vorstellung, dass das nur total esoterische Leute sind“, erinnert sich Schlegel. Yoga sei aber auch ein Markt „da braucht man sich nichts vorzumachen“. Mit ihrem Festival wollen die Frauen das Gute, was es mit sich bringt, möglichst vielen nahebringen. „Das gehört in die komplette Gesellschaft – jeder hat es verdient, sich mit kleinen Dinge zu entstressen.“ Sich mit geschlossenen Augen und tiefen Atemzügen eine Auszeit nehmen – im perfekten Lotussitz oder eben nicht.

Von Julia Radgen