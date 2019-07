Zehnter Frankfurt City Triathlon - Langener Waldseehaie wieder dabei

Hungrige Haie: Christoph Oldenburg, Simon Müller, Alexander Laloi, Frank Richter und Stefan Schubert (von links; beim Fototermin fehlte Clara Hartmann) wollen am Sonntag „finishen“.

Bei zehnten Frankfurt City Triathlon wieder mit von der Partie sind auch die Waldseehaie, das Team der Langener Bäder- und Hallenmanagement GmbH (BaHaMa).

Langen – Clara Hartmann, Alexander Laloi, Simon Müller, Christoph Oldenburg, Frank Richter und Stefan Schubert haben allesamt Triathlon-Erfahrung und waren auch schon beim Ironman aktiv.

Auch für BaHaMa-Geschäftsführer Joachim Kolbe ist der Frankfurt City Triathlon eines der sportlichen Highlights im Jahr. „Die Triathlon-Szene ist in den vergangenen Jahren erstaunlich gewachsen“, sagt Kolbe. „Langen ist parallel zu einem inoffiziellen Zentrum dieser Trendsportart geworden. Wir haben über das ganze Jahr optimale Trainingsbedingungen in unseren drei Bädern, sind Gastgeber der Triathlon Convention Europe und können auf langjährige Erfahrung in der Organisation solcher Großveranstaltungen zurückgreifen“, zählt Kolbe auf.

Sportler aus Langens englischer Partnerstadt Long Eaton

Gemeinsam mit den Waldseehaien starten auch Sportler aus Langens englischer Partnerstadt Long Eaton am 4. August. John Budworth, Nick Sanderson, Graham Aram, Kevin Pope, Leah Pope, Steve Dexter, Helen Allen und Louise Hughes werden auf der Mitteldistanz, Gus Medrano-Audley und Charli Hilton auf der Olympischen Distanz antreten.

ble

