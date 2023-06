Heuballen auf Lkw im Kreis Offenbach fangen Feuer - Bundesstraße wird zu „Strohlager“

Von: Niklas Hecht

Strohballen auf einem Lkw-Anhänger geraten auf der B 486 bei Langen in Brand. Die Bundesstraße ist während der Löscharbeiten für fünf Stunden gesperrt.

Langen - Deutschland durchlebt den nächsten Dürre-Sommer. Hitze und Trockenheit sorgen aktuell auch im Landkreis Offenbach dafür, dass das Risiko von Waldbränden hoch ist. Daran können auch die wenigen Gewitter und Schauer in den vergangenen Wochen nichts ändern. Wie schnell in diesen Tagen ein Feuer ausbrechen kann, zeigt ein ungewöhnlicher Löscheinsatz der Feuerwehr am Mittwochnachmittag (28. Juni) auf der B 486. Zwischen Langen und Dreieich-Offenthal gerieten dort rund 50 Heuballen in Brand, die auf einem Lkw-Anhänger transportiert wurden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Heuballen auf einem Lkw-Anhänger geraten auf der B 486 bei Langen in Brand. Die Bundesstraße wird zu „Strohlager“. © 5VISION.NEWS

Beim Eintreffen am Einsatzort hätte die Langener Feuerwehr eine „Rauchentwicklung und leichten Flammenaustritt“ aus dem Anhänger festgestellt, sagte Einsatzleiter Nils Pieper nach dem Ende der Löschmaßnahmen den Reportern von 5Vision.News. Der ursprüngliche Plan der Einsatzkräfte sah vor, den Laster zu einem nahegelegenen Parkplatz zu eskortieren, um den Brand dort zu löschen. Doch die Flammen wurden intensiver und zwangen die Feuerwehr zu sofortigen Maßnahmen.

Heuballen auf Lkw im Kreis Offenbach fangen Feuer

In Absprache mit dem Eigentümer des Fahrzeugs entschieden sich die Löschkräfte deshalb dazu, den brennenden Anhänger abzukoppeln und die Heuballen auf der B 486 zu entladen, um sie vor Ort zu löschen. Nach und nach verteilte die Feuerwehr das Heu auf der Fahrbahn, bis diese einem regelrechten „Strohlager“ glich, wie die Polizei schrieb. Dabei unterstützte ein angeforderter Traktor.

Gezielt setzten die Einsatzkräfte im Anschluss Löschwasser gegen die Brandherde ein und konnte die Flammen nach der Entladung so schnell unter Kontrolle bekommen. Als Problem erwies sich vor allem das Stroh selbst. „Das Material ist sehr dicht, sodass wir in der Mitte nicht ausschließen können, dass es noch zu kleineren Glutnestern gekommen ist“, erklärte Pieper gegen Endes des Einsatzes. Die Maßnahmen zogen eine gut fünfstündige Vollsperrung der B 486 nach sich.

Warum das Stroh Feuer fing, ist nach Angaben der Polizei noch unklar, die Ermittlungen dauern. Auch den Sachschaden konnten die Beamten noch nicht beziffern. Mehrere Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehr Langen waren an dem Einsatz beteiligt. (nhe)

In den vergangenen Wochen kam es in der Region zu mehreren Waldbränden. Die Polizei bittet um achtsames Verhalten, um weitere Feuer zu verhindern.